Le notizie del giorno: Pyongyang riferisce proposta di incontro lanciata dal premier giapponese Kishida. Le Filippine convocano incaricato d'affari cinese dopo i nuovi scontri nel Mar Cinese Meridionale. In una casa di Ventiane salvati 16 cuccioli di orso. Non si placa in Mongolia l'ondata di freddo eccezionale che mette a dura prova le famiglie.

ISRAELE-GAZA

Ai negoziati di Doha per il cessate il fuoco a Gaza Israele avrebbe accettato di liberare fino a 800 prigionieri palestinesi in cambio del rilascio di 40 ostaggi da parte di Hamas. A riferirlo sono i media israeliani citando fonti coinvolte nelle trattative. Se confermato si tratterebbe di un avvicinamento tra le posizioni delle due parti, anche se Hamas per arrivare a un’intesa continua a chiedere anche la fine definitiva delle ostilità e il ritiro dell’esercito israeliano da Gaza.

COREA DEL NORD-GIAPPONE

Kim Yo Jong, la potente sorella del leader nordcoreano Kim Jong Un, ha dichiarato che il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha recentemente comunicato la sua intenzione di incontrare presto il leader nordcoreano. Kim ha però affermato che il miglioramento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi dipenderà dalla capacità del Giappone di prendere decisioni politiche concrete. Interpellato dai media sul commento di Kim, Kishida ha ribadito l'importanza di un incontro al vertice per risolvere le questioni bilaterali, compresa quella dei cittadini giapponesi rapiti da agenti di Pyongyang decenni fa.

FILIPPINE-CINA

Le Filippine hanno convocato l’incaricato d’affari cinese per protestare contro le "azioni aggressive" nel Mar Cinese Meridionale durante il fine settimana. "La continua interferenza della Cina con le attività di routine e legali delle Filippine nella propria zona economica esclusiva è inaccettabile", ha dichiarato il ministero degli Esteri filippino. La guardia costiera cinese ha dichiarato sabato di aver preso le "misure necessarie" contro le navi filippine che si stavano intromettendo "nelle sue acque". La Cina rivendica quasi tutto il Mar Cinese Meridionale come proprio.

LAOS

Sedici cuccioli di orso nero asiatico, denutriti, sono stati trovati in una casa nella capitale del Laos, Vientiane, da un'associazione per la tutela degli animali. I cuccioli, noti anche come orsi della luna per la mezzaluna bianca che ricopre il loro petto, sono classificati come vulnerabili nella Lista Rossa delle specie minacciate. In tutta l'Asia, migliaia di questi animali sono tenuti come animali domestici o allevati per estrarre la loro bile da utilizzare nella costosa medicina tradizionale.

COREA DEL SUD

Il presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol ha promesso una legislazione che concederebbe maggiore autonomia alle quattro "città speciali" di Yongin, Suwon, Goyang e Changwon, così definite in quanto municipalità con una popolazione superiore a 1 milione di abitanti. L’iniziativa ha l’obiettivo di facilitare la promozione di industrie strategiche e l’elaborazione di piani di sviluppo urbano per conto proprio.

RUSSIA-GIAPPONE

L’ambasciatore di Mosca a Tokyo, Nikolaj Nozdrev, ha dichiarato in un’intervista a Ria Novosti che “le relazioni tra Russia e Giappone si trovano attualmente al punto più basso di tutto il periodo dopo la seconda guerra mondiale”, a causa delle azioni “costanti e volute dell’attuale governo giapponese, che stanno distruggendo i nostri rapporti in tutte le direzioni”.

MONGOLIA

L’eccezionale periodo di gelo in Mongolia, che non accenna a diminuire a fine marzo ha provocato la morte di circa 5 milioni di animali d’allevamento, e migliaia di famiglie sono rimaste senza mezzi di sussistenza, con effetti che si fanno sentire anche in Kazakistan, dove pure muoiono molti cavalli che non trovano cibo sotto la neve, e si diffondono virus letali per la fauna provenienti dalla Mongolia.