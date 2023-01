Le altre notizie del giorno: la Cina è in trattative con Pfizer per produrre in loco un antivirale orale. La Thailandia ha pubblicato una guida sulla cannabis per i turisti. L'89% degli adolescenti del Kirghizistan vuole lasciare il Paese. I talebani pakistani minacciano azioni di guerra contro membri del governo. Scontro tra due milizie etniche del Rakhine in Myanmar.

RUSSIA – ARGENTINA

Come ha comunicato l’ambasciatrice russa a Buenos Aires, Georgija Polina, nel 2022 si sono recati in Argentina circa 2.500 russi, in buona parte donne gravide per il cosiddetto “turismo partoriente”, per dare alla luce i figli in un Paese che permette l’ingresso senza visto per sei mesi, e concede facilmente la cittadinanza alle persone nate sul territorio.

KIRGHIZISTAN

Secondo un sondaggio commissionato dal ministero delle politiche giovanili di Biškek, che ha interrogato 1.640 persone in tutte le regioni, l’89% dei giovani del Kirghizistan tra i 14 e i 28 anni desidera andare a studiare o a lavorare al di fuori dei confini del Paese, molti dei quali sono figli di migranti lavorativi, e si tratta di 1 milione e mezzo di ragazzi e ragazze.

CINA

Mentre secondo alcune fonti la Cina sarebbe in trattativa con Pzifer per ottenere la licenza di produrre in loco una versione generica del Paxlovid (un antivirale orale che ha ridotto i ricoveri per covid ad alto rischio), oggi inizia il “chun yun”, il periodo di viaggio che precede il Capodanno cinese e che prima della pandemia era considerata la più grande migrazione annuale al mondo. Secondo le previsioni 2 miliardi di persone si sposteranno nei prossimi 40 giorni. Gli investitori sperano che la fine della politica “zero covid” faccia ripartire l’economia.

PAKISTAN

I Tehreek-e-Taliban Pakistan (Ttp), i talebani pakistani, hanno minacciato di intraprendere azioni di guerra contro l’attuale primo ministro Shahbaz Sharif e il ministro degli Esteri Bilawal Bhutto Zardari se i loro partiti politici “resteranno fermi sulla loro posizione”. La minaccia arriva due giorni dopo che il Comitato per la sicurezza nazionale del Pakistan si è riunito per discutere l'aumento degli attacchi nel Paese e per consolidare una posizione di "tolleranza zero per il terrorismo"

INDONESIA

Il presidente indonesiano Joko Widodo ha detto che potrebbe effettuare un rimpasto di governo nei prossimi giorni, dopo che Nasdem - uno dei sette partiti politici della coalizione di governo - ha annunciato che avrebbe sostenuto l' ex governatore di Jakarta, Anies Baswedan, alle elezioni presidenziali del 2024. Da allora i membri del partito del presidente, l’Indonesian Democratic Party of Struggle, chiedono che i membri di Nasdem vengano estromessi dal gabinetto.

MYANMAR

Ieri l'Arakan Liberation Party (Alp), un gruppo armato alleato alla giunta golpista birmana, ha accusato la milizia rivale l'Arakan Army (Aa) di aver ucciso tre capi militari del suo gruppo. L’Arakan Army ha respinto le accuse. Istituita nel 1967, l'Alp è la antica organizzazione etnica armata dello Stato Rakhine, ma, diversamente dall’Aa, la sua influenza sta diminuendo per i legami con il regime.

THAILANDIA

Il ministero della Salute thailandese ha pubblicato una guida (al momento solo in inglese) per i visitatori stranieri su tutto ciò devono sapere sull’acquisto e l’utilizzo di cannabis nel Paese. La Thailandia è la prima nazione del sud-est asiatico ad aver legalizzato la marijuana, ma manca ancora una legge che ne regoli l’uso e la vendita.