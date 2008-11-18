TAIWAN-CINA

Le infrastrutture chiave di Taiwan, dagli ospedali alle banche, nel 2025 hanno fatto registrare una media quotidiana di 2,63 milioni di attacchi informatici cinesi. A rendere noto il dato è l’Ufficio per la Sicurezza Nazionale di Taipei, aggiungendo che alcuni erano sincronizzati con esercitazioni militari nell’ambito di “minacce ibride”. Secondo un rapporto pubblicato ieri, il numero medio di questi attacchi è aumentato del 113% rispetto al 2023, anno in cui l’ente ha iniziato a pubblicare tali dati, con settori come l’energia, i servizi di emergenza e gli ospedali che hanno registrato gli incrementi più marcati.

COREA DEL NORD-COREA DEL SUD-CINA

Nelle scorse ore la Cortea del Nord ha effettuato un nuovo test di missili ipersonici che - secondo quanto riferito dalle autorità di Pyongyang - hanno colpito con successo obiettivi situati nel Mare Orientale a oltre 1000 chilometri di distanza. L’esercito della Corea del Sud ha rilevato il lancio del missile alle 7,50 di ieri mattina, poche ore prima che il presidente Lee Jae Myung partisse per Pechino per un vertice con il presidente cinese Xi Jinping e mentre la Corea del Nord condannava l’operazione militare statunistenze che in Venezuela ha portato alla cattura di Nicolas Maduro. L’agenzia ufficiale di Pyongyang KNCA ha diffuso immagini del leader Kim Jong-un che osserva personalmente le operazioni di lancio.

MYANMAR

Come accade ogni anno, la giunta militare del Myanmar ha concesso la grazia a 6.134 detenuti in occasione dell’anniversario dell’indipendenza dalla Gran Bretagna che cadeva il 4 gennaio. Anche 52 cittadini stranieri saranno rilasciati ed espulsi dal Myanmar. In assenza di un elenco completo delle persone liberate, l’unico nome di spicco filtrato è quello di Ye Htut, un ex ufficiale di alto profilo dell’esercito, che aveva ricoperto l’incarico di ministro dell’Informazione e di portavoce presidenziale in un precedente governo sostenuto dai militari ed era stato arrestato nell’ottobre 2023 per alcuni post sui social network critici nei confronti della giunta. Secondo l’Assistance Association for Political Prisoners, sono più di 22.000 i detenuti politici in Myanmar, compresa l’ottantenne Aung San Suu Kyi, che nessun segnale al momento lascia intendere possa essere tra i beneficiari dell’amnistia.

MALAYSIA

Il primo ministro malese Anwar Ibrahim ha annunciato oggi una serie di riforme tra cui l’introduzione di un limite di due mandati per la carica di primo ministro. La mossa mira riconquistare consensi in vista delle prossime elezioni generali. Nel discorso di inizio anno ha specificato che con la riforma che verrà presentata in parlamento questo mese il mandato del primo ministro non sarà superiore a 10 anni, cioè due mandati completi. Il Pakatan Harapan (PH) di Anwar aveva promesso questa misura per smarcarsi dall’esperienza di Mahathir Mohamad, rimasto al potere per 22 anni fino al 2003, prima di tornare per un secondo periodo di 22 mesi, dal 2018 al 2020.

EGITTO-QATAR

Egitto e Qatar hanno firmato un accordo per aumentare le forniture di gas naturale liquefatto (LNG) ed espandere la cooperazione energetica, mentre Il Cairo cerca di diversificare le proprie fonti di energia per far fronte a una domanda di elettricità in crescita. L’accordo con Doha arriva a poche settimane da un separato accordo a lungo termine da 35 miliardi di dollari sul gas con Israele. Il Cairo è destinato a ricevere 24 carichi di LNG durante l’estate, periodo in cui la domanda di energia raggiunge solitamente il picco. Il Qatar, secondo esportatore mondiale di questa materia prima dopo gli Stati Uniti, è da tempo un partner energetico chiave dell’Egitto. Oltre ai legami commerciali, Doha ha svolto anche un ruolo politico al fianco del Cairo, sostenendo progetti di sviluppo e mediando in conflitti regionali, compresa la guerra di Israele a Gaza.

RUSSIA

Il ministero russo degli interni ha comunicato che nel 2025 sono giunte le comunicazioni di 97 mila cittadini russi che hanno ottenuto la cittadinanza o il permesso di soggiorno di Paesi esteri, 12 mila in meno del 2024, rimanendo come Stati più popolari la Germania, Israele, Spagna, Armenia e Stati Uniti, comunque molto di più del 2023 (68 mila) e del 2022 (35 mila), anche in Kazakistan, Georgia, Cipro, Finlandia, Emirati Arabi e Ucraina.

ARMENIA

Un’improvvisa ondata di gelo si è abbattuta sull’Armenia a partire dal 3 gennaio, come comunica l’istituto meteorologico Armgidromettsentr, con le temperature più basse di sempre nel periodo fino a -37 gradi, e in generale oscillanti tra i 30 e i 25 gradi sottozero, a meno 20 gradi anche la capitale Erevan, con previsioni di continue gelate senza precipitazioni per almeno tutta la settimana del Natale secondo il vecchio calendario.