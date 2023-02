di Shafique Khokhar

Per p. Bonnie Mendes e p. Simon Khursheed, della Società dello sviluppo umano che l'ha promossa, l'obiettivo è ampliarla con altre 80 abitazioni entro la fine dell'anno. Bonnie Town dovrà ospitare anche una parrocchia, una scuola e un dispensario medico. I beneficiari: "Vivere qui gratis non è meno di un miracolo".

Toba Tek Singh (AsiaNews) - La Società per lo sviluppo umano, un’organizzazione promossa da p. Bonnie Mendes e p. Simon Khursheed, sta costruendo una nuova città per ospitare i cristiani che lavorano nelle fornaci di mattoni e i senzatetto nel villaggio di Mureedwala, nel distretto di Toba Tek Singh, nella provincia del Punjab. In passato la Società per lo sviluppo umano ha lavorato per aiutare le persone a ottenere la carta d'identità nazionale, poi la carta di sicurezza sociale e persino un aumento di stipendio.

Bonnie Town - la "città di Bonnie" - si chiama così in onore del fondatore p. Bonnie Mendes: “Ero uno dei cinque membri della Commissione per la sicurezza pubblica istituita dal governo di Parvez Musharraf”, ha raccontato il sacerdote ad AsiaNews. “Tutti gli altri membri erano musulmani. Il governo aveva costruito un parco vicino alla stazione ferroviaria e lo ha intitolato a un assistente sociale sikh, Tek Singh, chiamandolo Tek Park nel 2005. Qualcuno aveva chiesto che anche la comunità cristiana avesse un luogo dedicato alle proprie personalità. La presidente della Commissione ci ha detto che avremmo avuto Bonnieabad. La gente non l'ha mai dimenticato. Ora Bonnie Town è la realizzazione di quel sogno”.

Il progetto è iniziato nel 2022 quando la Società per lo sviluppo umano ha acquistato un terreno di cinque acri a Mureedwala per costruire case per i cristiani poveri che sarebbero state concesse gratuitamente. In quell’anno sono state costruite 34 case, nelle quali risiedono altrettante famiglie. Ne sono poi sorte una ventina di nuove, ma l’obiettivo dell’organizzazione è di costruirne 80 in totale entro la fine dell’anno, dopo che saranno stati acquistati altri 6 acri di terreno.

“Al momento disponiamo di 11 acri ma stiamo cercando di ottenere fondi per l’acquisto di altri 14 acri per la città, così da avere almeno 25 acri e la possibilità di far sorgere una parrocchia”, ha commentato p. Simon Khursheed, presidente della Società per lo sviluppo umano. “Vogliamo costruire 500 case, una nuova chiesa, una scuola, un dispensario medico gratuito e un centro di formazione per le donne. Devo fare appello al popolo di Dio affinché ci sostenga in questa nobile causa perché Bonnie Town in futuro sarà un modello per altre organizzazioni che lavorano per il miglioramento dei poveri".

A Toba Tek Singh l’organizzazione dei due sacerdoti ha lottato per dare dignità ai lavoratori delle fornaci, informando le persone sui diritti umani e fornendo corsi di alfabetizzazione e di cucito. “Ora stiamo facendo un ulteriore passo avanti costruendo una casa che diventerà propria. Come molte altre iniziative, anche questa è piccola, ma con la collaborazione di diverse persone - compresi gli amici musulmani - sta mostrando segni di grande speranza. Molto probabilmente, con il passare del tempo, òa città ospiterà molte persone povere e spetterà a loro trasformarla in un grande successo", ha aggiunto p. Bonnie Mendes.

“Fabbricando mattoni guadagniamo a malapena il pane per i nostri figli, quindi come possiamo acquistare anche un piccolo pezzo di terra”, ha detto Nasreen Bibi, una delle beneficiarie. “Abbiamo visto una casa di proprietà solo nei nostri sogni, ma ringraziamo Dio per p. Bonnie e per questa grande iniziativa. Ora viviamo in case nuove a costo zero, non è meno di un miracolo nelle nostre vite”.