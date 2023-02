di Shafique Khokhar

I radicali islamici pakistani "vietano" la festa degli innamorati celebrando in contrapposizione la "Giornata della modestia". Il messaggio controcorrente della parrocchia di Sahiwal che ha invitato a un evento le coppie di ogni religione: non è giorno per mettere le fedi una contro l'altra, ma per educare all'amore reciproco.

Sahiwal (AsiaNews) - Riconosciuto in tutto il mondo ormai come il giorno dell’amore, in Pakistan anche il 14 febbraio, la festa di San Valentino, è occasione di tensione con i fondamentalisti islamici. I religiosi più radicali ritengono infatti che questa festa sia haram (proibita) per i musulmani e in Pakistan fin dai giorni precedenti in Pakistan compaiono striscioni e manifesti contro San Valentino. Questi gruppi hanno persino introdotto l'Hata Day (la Giornata della modestia) che celebrano proprio il 14 febbraio in contrapposizione a fiori e palloncini rossi.

In questo clima quest’anno a Sahiwal - nella provincia pakistana del Punjab - un gruppo di giovani cattolici ha organizzato per San Valentino un evento nella National Art Zone per celebrare questo giorno speciale promuovendo al contrario un messaggio di amore, rispetto e unità all’interno della società. All’iniziativa hanno partecipato più di 50 persone, tra cui alcuni musulmani e due pastori con le loro famiglie. Il programma è iniziato con una preghiera e con alcune coppie di sposi che sono state invitate sul palco per esprimere i loro sentimenti sull'amore. La festa è poi proseguita con giochi, poesie, musica e danze, prima della cena insieme.

“Il nostro obiettivo - racconta ad AsiaNews, Ashknaz Khokhar, uno dei promotori dell'evento - era quello di promuovere i valori dell’amore e della pace in una società dove l'odio è penetrato pesantemente. Vogliamo dire alla gente che San Valentino non è un giorno di una religione contro l’altra, ma è il giorno dell'accettazione, dell'unità e dell'amore reciproco. Al programma hanno aderito solo dieci coppie sposate e venti coppie di fidanzati; al nostro invito sui social media molte persone hanno risposto con rabbia. In ogni caso, è stato bello avere più di 50 partecipanti: nelle circostanze attuali la nostra società ha bisogno di più giornate ed eventi come questo per eliminare l'odio e i pregiudizi”.

“La polemica intorno a San Valentino - commenta Samson Salamat, presidente del Rwadari Tehreek -sintetizza la narrazione per cui l'amore è scoraggiato e l'odio è incoraggiato. L'espressione dell'amore e dell'accettazione non è la priorità di chi governa lo Stato. Celebrare l'Haya Day in contrapposizione a San Valentino è un’assurdità”.

“Le giornate internazionali - aggiunge ad AsiaNews Naveed Walter, presidente di Human Rights Focus Pakistan (HRFP) - hanno lo scopo di educare, coinvolgere e sensibilizzare l'opinione pubblica. Se si pensa alla parola ‘amore’ in un senso più ampio, il significato e l'importanza di San Valentino possono essere compresi facilmente. Non ostacola le pratiche religiose di nessuna religione, ma ricorda che l’amore è una parte fondamentale di ogni credo”.