di Nirmala Carvalho

Secondo l'ultimo Rapporto annuale sullo stato dell'educazione, oltre il 50% degli studenti tra i 14 e i 18 anni non riesce a risolvere una divisione a tre cifre, un problema che di solito si impara a risolvere alle elementari. Molti continuano ad avere difficoltà anche con la lettura di base. Tra le cause: la scarsa formazione e gli stipendi bassi per gli insegnanti.