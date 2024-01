Le notizie di oggi: Pyongyang sperimenta una “nuova” arma nucleare sottomarina. Islamabad tiene una riunione di emergenza dopo le tensioni al confine. In Thailandia un uomo rischia 50 anni per lesa maestà. Nuove accuse di violazioni dei diritti umani a Colombo per la campagna anti-droga. Teheran e Delhi avviano colloqui per difendere i commerci dagli attacchi Houthi nel mar Rosso.

ISRAELE - PALESTINA

L’esercito israeliano avanza nella zona sud della Striscia, lanciando la più “intensa” battaglia da inizio anno a Khan Younis, dove centinaia di migliaia di palestinesi si erano rifugiati in fuga dal nord. Nel mirino dei caccia anche l’area dove sorge il più grande ospedale tuttora funzionante. Intanto il premier Benjamin Netanyahu ha annunciato “molti altri mesi” di guerra e sconfessato pubblicamente la proposta statunitense dei due Stati.

COREA DEL NORD

Pyongyang ha testato un “sistema d’arma nucleare sottomarino”, nuovo esperimento del regime del Nord in risposta alle esercitazioni navali congiunte di Washington, Seul e Tokyo. Secondo il ministero della Difesa, rilanciato dall’agenzia statale Kcna, l’esercito “ha condotto un importante test del sistema d’arma nucleare sottomarino Haeil-5-23 in fase di sviluppo nel mare orientale”.

PAKISTAN

Islamabad terrà oggi una riunione di emergenza in materia di sicurezza, guidata dal premier ad interim Anwar-ul-Haq Kakar e con la partecipazione di capi militari e dell’intelligence, per discutere della tensione al confine con l’Iran. Nei giorni scorsi Teheran ha attaccato oltre-confine, innescando la risposta militare pakistana. Su entrambi i fronti si sono registrate vittime civili.

THAILANDIA

Un 30enne rischia una pena record di 50 anni di carcere per lesa maestà, in seguito a decine di post sui social percepiti come “critici” verso la monarchia. Ieri un tribunale di appello ha comminato una pena aggiuntiva a quella di primo grado a Mongkol “Busbas” Thirakot, venditore di abbigliamento online di Chiang Rai, aggiungendo 22 anni agli iniziali 28 della sentenza dello scorso anno.

SRI LANKA

Colombo vuole continuare la campagna anti-droga “Yuktiya” (Giustizia) avviata a dicembre e che ha registrato un totale di 38.525 arresti, nonostante le preoccupazioni di gruppi attivisti per le “significative violazioni” ai diritti umani. Questa settimana 33 ong, tra cui Amnesty International, Human Rights Watch e la Commissione Internazionale dei Giuristi, hanno espresso i loro timori.

IRAN - INDIA

Iran e India hanno avviato una serie di colloqui diplomatici finalizzati alla ricerca di misure per aiutare a proteggere i commerci e le esportazioni dagli attacchi delle milizie Houthi - legate a Teheran - dallo Yemen nel mar Rosso. A lanciare l’iniziativa è il governo di Delhi, preoccupato per possibili ripercussioni sull’economia e il traffico marittimo delle tensioni regionali. Gli attacchi hanno rallentato il commercio tra Asia ed Europa, sconvolgendo le catene di approvvigionamento.

RUSSIA - CINA

Gli esperti bellici cinesi, in un articolo della rivista di Shangai Ordinance Industry Science and Technology, hanno dato una valutazione piuttosto bassa ai razzi supersonici russi Kinžal. Essi sono stati presentati nel 2018 da Vladimir Putin come “armi miracolose, senza analogie con nessun altra”; al contrario sfrutterebbero una “tecnologia ormai superata” e sono vulnerabili.

KAZAKHSTAN

Ad Almaty è stato inaugurato un monumento in occasione dell’80° anniversario della nascita del politico di opposizione Zamanbek Nurkadilov, morto nel 2005 per tre colpi a petto e testa, mentre le indagini stabilirono che si trattava di suicidio. Dopo quasi 20 anni, questa iniziativa appare come un’accusa al potere dell’ex-presidente Nursultan Nazarbaev dall’attuale Kasym-Žomart Tokaev.