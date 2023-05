Le sanzioni varate da Tokyo dopo l'invasione dell'Ucraina avevano escluso i prodotti ittici, vitali per il mercato giapponese che importa il 40% del suo fabbisogno. Il governo russo si sta concentrando sulla rivitalizzazione dell'industria della pesca per la crescita nei mercati dell'Estremo Oriente, favorita dalla diminuzione della produzione negli Stati Uniti.

Tokyo (AsiaNews/Agenzie) - Il deterioramento delle relazioni con Mosca a causa della guerra in Ucraina, non hanno scalfito le esportazioni di prodotti ittici russi per il mercato giapponese. Al contrario: secondo i dati fornito dal ministero delle Finanze di Tokyo nel 2022 le importazioni di pesce dalla Russia hanno raggiunto il valore record di 155,2 miliardi di Yen (oltre 1 miliardo di euro). Era dal 1992 - l’anno successivo al crollo dell’Unione Sovietica – che non venivano raggiunti questi livelli.

Nei mesi scorsi il Giappone ha decretato il blocco dell’importazione di alcuni beni dalla Russia, tra cui la vodka e il legname. Ma dalla misura sono stati esclusi i prodotti ittici, sostenendo che l'effetto negativo sulle imprese nazionali di uno stop alle importazioni del pescato sarebbe stato troppo grande. Si stima che il Giappone importi circa il 40% dei prodotti ittici consumati nel Paese, con la Russia come terzo fornitore dopo Cile e Stati Uniti.

Per prodotto, è stato il granchio reale a farla da padrone nel 2022 con importazioni dalla Russia per 32,6 miliardi (circa 220 milioni di euro). Quest’impennata è probabilmente dovuta al fatto che gli esportatori russi si sono spostati in Giappone dopo essere stati banditi dagli Stati Uniti e da altri mercati occidentali. Le importazioni di pasta di merluzzo, l'ingrediente per le frittelle di pesce "kamaboko", sono aumentate di circa sette volte rispetto all'anno precedente, mentre le cattive condizioni di pesca in Giappone hanno portato anche a un aumento delle importazioni di ricci di mare, salmone e trota dalla Russia, tra gli altri prodotti.

“Il governo russo si sta concentrando sulla rivitalizzazione dell'industria della pesca per la crescita nei mercati dell'Estremo Oriente. La presenza di prodotti russi in Giappone dovrebbe aumentare in futuro, dato che la produzione continua a diminuire negli Stati Uniti” ha dichiarato all’agenzia giapponese KyodoNews Seiji Haraguchi, direttore della Hokkaido Trawl Fisheries Cooperative Federation.