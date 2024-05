Le notizie di oggi: nel Regno Unito sono stati arrestati tre uomini accusati di spionaggio per Hong Kong. India e Iran hanno firmato un accordo per lo sviluppo del porto di Chabahar. Il Giappone investirà nella costruzione di una nuova linea ferroviaria in Indonesia. I generali del Myanmar hanno proposto un censimento nazionale.

NUOVA CALEDONIA

Nel territorio francese nell’Oceano Pacifico è stato imposto il coprifuoco dopo che una serie di proteste sono sfociate nella violenza. Da ieri la popolazione indigena di etnia Kanak, che compone il 41% della popolazione, sta protestando contro gli emendamenti costituzionali in discussione a Parigi che, permettendo a più residenti francesi di votare, aumenterebbero le dimensioni dell'elettorato per le prossime elezioni provinciali, marginalizzando ancora di più la popolazione autoctona.

CINA

Nel Regno Unito, tre uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver fornito materiali e informazioni ai servizi segreti di Hong Kong. Dopo essere apparsi davanti la pretura di Westminster, gli è stata concessa la libertà su cauzione. Secondo un rapporto pubblicato da Amnesty International, invece, gli studenti cinesi all’estero esitano ad esprimere opinioni politiche a causa delle possibili ripercussioni in Cina. Molti si autocensurano, evitando di discutere certi argomenti considerati sensibili da Pechino o di partecipare al dibattito accademico.

INDIA – IRAN

Dopo che Delhi e Teheran hanno firmato un contratto per lo sviluppo e la gestione di un terminal nel porto di Chabahar, in Iran per 10 anni, Washington ha fatto sapere che i Paesi che fanno accordi commerciali con l’Iran sono a rischio di vedersi imporre sanzioni. La Indian Ports Global Limited investirà circa 120 milioni di dollari nel progetto, che secondo il governo indiano fornisce “una rotta commerciale alternativa”.

GIAPPONE – INDONESIA

Il governo giapponese ha dichiarato che fornirà un prestito fino a circa 140,7 miliardi di yen (900 milioni di dollari) per la costruzione della seconda linea ferroviaria a Jakarta. Il progetto della linea Est-Ovest, lunga 84,1 chilometri, sarà diviso in due fasi, di cui la prima inizierà entro il 2026. La nuova linea ferroviaria sarà realizzata con tecnologia giapponese per quanto riguarda i veicoli e i sistemi di segnalamento.

MYANMAR

I generali del Myanmar hanno proposto un censimento nazionale a ottobre, hanno riferito i media statali oggi, nonostante il conflitto civile in corso, una mossa che secondo gli osservatori punta a monitorare gli oppositori al regime. I funzionari militari hanno aggiunto che il censimento dovrà essere completato prima delle prossime elezioni, ma già più volte finora la giunta golpista che ha preso il potere aveva annunciato votazioni e non era stata in grado di organizzarle a causa della guerra.

RUSSIA

Tra le nuove nomine del governo di Vladimir Putin dopo la rielezione spicca la figura del nuovo ministro dell’energia, l’ex-governatore della regione di Kemerovo, Sergej Tsivilev, marito di Anna, nipote dello stesso Putin e proprietaria di una grande azienda di estrazione del carbone. Dalle attività sottoposte a questo ministero dipende il 70% del Pil della Russia.

UZBEKISTAN - GOLFO

Intervenendo al III Forum per gli investimenti di Taškent, il presidente Šavkat Mirziyoyev ha proposto di aprire alle “finanze islamiche” discutendo con i rappresentanti di Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, ed è stato siglato un accordo tra la Anorbank e la corporazione islamica per lo sviluppo del settore privato (Xsrik) per elaborare un progetto in tale direzione.