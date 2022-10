Le altre notizie di oggi: per il Fondo Monetario Internazionale Taiwan supererà Corea del Sud e Giappone per Pil pro capite. Esplosione in miniera di carbone in Turchia: almeno 25 morti. L'India dal 1° novembre rende obbligatorie le cinture di sicurezza. Il ponte di Kerč tra Crimea e Russia, resterà inagibile fino al luglio 2023.

IRAN

In Iran nuove massicce proteste nell’ondata iniziata con l’uccisione di Mahsa Amini sono state convocate per oggi, in una giornata che gli attivista hanno definito “l’inizio della fine”. Da parte sua la Guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, ha lanciato un nuovo duro monito ai manifestanti in un discorso alla televisione di Stato: "La piantina [della Repubblica islamica] è ormai un albero possente e nessuno deve pensare di poterlo sradicare", ha detto.

TURCHIA

Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel nord della Turchia ha ucciso almeno 25 persone. L'esplosione è avvenuta ieri nella miniera statale TTK Amasra Muessese Mudurlugu nella città di Amasra, nella provincia costiera del Mar Nero di Bartin. I soccorritori stanno ancora cercando di portare in superficie decine di altre persone intrappolate nella miniera.

TAIWAN

Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale Taiwan alla fine del 2022 potrebbe registrare il PIL pro capite più alto dell'Asia orientale, superando sia la Corea del Sud sia il Giappone. Sarebbe il primo sorpasso sulla Corea del Sud dal 2003 e il primo in assoluto sul Giappone. A sostenere la crescita di Taiwan è la produzione dei semiconduttori.

GIAPPONE

Il governo giapponese ha approvato la cancellazione di una legge che stabilisce che le donne incinte al momento del divorzio devono aspettare 100 giorni prima di risposarsi. La legge, in vigore da più di un secolo, non si applica agli uomini e originariamente era stata pensata come un modo per aiutare l'identificazione del padre. I critici si sono battuti per il ritiro della legge del 1896 - che fino alla revisione del 2016 evitava le nuove nozze per sei mesi - definendola obsoleta e discriminatoria.

INDIA

La polizia di Mumbai ha annunciato che dal 1° novembre sarà obbligatorio indossare le cinture di sicurezza per tutti i passeggeri delle auto. Secondo i dati del National Criminal Records Bureau, ogni anno muoiono sulle strade indiane circa 150mila persone. La mossa arriva un mese dopo che l'ex presidente della Tata, Cyrus Mistry, e un passeggero che viaggiava con lui sono morti in un incidente in cui la loro auto ha sbattuto contro uno spartitraffico.

RUSSIA-UCRAINA

Nonostante i proclami di una rapida ricostruzione, il ponte di Kerč tra Crimea e Russia, danneggiato dall’attentato dell’8 ottobre, verrà restaurato solo entro luglio 2023, come hanno fatto sapere le autorità russe che hanno approvato il progetto e incaricato le aziende per l’opera. Fino allora il ponte sarà quasi totalmente inagibile per i trasporti.

ARMENIA-AZERBAIJAN



Secondo il segretario del Consiglio di sicurezza dell’Armenia, Armen Grigoryan, “esiste un accordo per sottoscrivere entro la fine dell’anno un trattato di pace con l’Azerbaigian, che comprenda la delimitazione dei confini”. Lo ha affermato in televisione e lo ha confermato anche il suo omologo statunitense Jake Sullivan, che ha partecipato alle trattative.