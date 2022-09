Le altre notizie del giorno: in Thailandia un'attivista è stata giudicata colpevole di lesa maestà, un rapporto di Human Rights Watch denuncia le atrocità della giunta golpista birmana, un altro dirigente russo è morto in circostanze misteriose. In India una catena di incendi di scooter elettrici allarma il governo che vuole promuoverne l'uso.

ARMENIA – AZERBAIJAN

Armenia e Azerbaigian hanno riferito, accusandosi a vicenda, di nuovi scontri al confine che hanno provocato la morte di un numero imprecisato di truppe azere. I combattimenti, scoppiati poco dopo la mezzanotte locale, sono l’ennesimo scoppio di violenza per il controllo della regione contesa del Nagorno-Karabakh.

THAILANDIA

Un’attivista, in carcere da due anni, è stata dichiarata colpevole di aver insultato la monarchia per essersi vestita come la regina thailandese. Jatuporn Saeoueng aveva indossato un abito rosa durante una manifestazione a Bangkok nel 2020. Da quando re Maha Vajiralongkorn è salito al trono nel 2019, le autorità thai hanno intensificato l’utilizzo della legge sulla lesa maestà per reprimere i movimenti di protesta che chiedono una riforma della monarchia. Da novembre 2020 almeno 210 manifestanti sono stati accusati di tale reato.

MYANMAR

Un rapporto pubblicato ieri da Human Rights Watch ha fatto luce sugli abusi della giunta golpista birmana: decine di civili sono stati incarcerati, torturati e uccisi. L’organizzazione umanitaria ha descritto tramite testimonianze la morte in carcere di almeno sei attivisti. "Le sei morti documentate da Human Rights Watch sono solo la punta dell'iceberg di sofferenza e tortura di coloro che sono stati detenuti dall'esercito e dalla polizia del Myanmar", ha affermato Manny Maung, ricercatore di Human Rights Watch.

RUSSIA

Un altro dirigente russo è morto in circostanze misteriose: vicino all’isola Russkij di Vladivostok è annegato il direttore operativo della Corporazione per lo sviluppo dell’Estremo Oriente e dell’Artico per le attività aeree, Ivan Pechorin, come ha comunicato l’ufficio stampa della compagnia stessa.

COREA DEL NORD

Un mese dopo aver dichiarato la “vittoria” sul covid-19, le autorità della Corea del Nord hanno ordinato ai cittadini di indossare le mascherine in pubblico. Pyongyang non aveva diffuso dati sui contagi per la maggior parte della pandemia. A maggio di quest’anno aveva ammesso la diffusione del virus. Il 10 agosto il leader Kim Jong Un aveva dichiarato di aver debellato la malattia dal Paese.

CINA

Quest’anno c’è stato un numero ridotto di viaggi per la Festa di metà autunno, con un conseguente calo delle entrate derivate dal turismo. Le rigide restrizioni contro il covid-19 hanno scoraggiato le persone a spostarsi. I viaggi sono calati del 16,7% rispetto a un anno fa, mentre i guadagni legati al turismo sono scesi di quasi il 23% a 4,14 miliardi di dollari.

INDIA

Un incendio scoppiato in uno showroom di scooter elettrici ha ucciso almeno otto persone e ne ha ferite 11. Un’ondata di incendi di scooter elettrici ha allarmato il governo, che punta a promuoverne l’uso fino all’80% entro il 2030 nel tentativo di contrastare l’inquinamento. Secondo le prima indagini le cause principali degli incendi sono da ricercare nelle batterie difettose.