Le notizie di oggi: il Regno Unito ha riconosciuto il sacrificio di quasi 10mila soldati indiani del Punjab durante la Prima guerra mondiale. In Indonesia una discarica brucia da una settimana. Il Fondo monetario internazionale ha rivisto al ribasso le stime di crescita per la Cambogia. Almeno 21 morti in Cina per una frana.

IRAN – USA

L'esercito statunitense ha lanciato nuovi attacchi contro l’Iran, riprendendo le ostilità, nonostante l’accordo di pace preliminare raggiunto il mese scorso. In risposta Teheran ha preso di mira le basi statunitensi in Bahrein e Kuwait con missili e droni. Uno scontro che si svolge mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si trova in Turchia per un incontro con gli altri Paesi della NATO.

INDIA

Quasi 10mila soldati indiani provenienti dal Punjab sono stati inseriti negli archivi ufficiali del Regno Unito tra le liste dei caduti durante la Prima guerra mondiale. Un lavoro che è stato reso possibile grazie ad anni di ricerca da parte di alcuni volontari che hanno digitalizzato e analizzato una collezione di documenti conservati presso il Museo di Lahore (oggi in Pakistan), contenenti i nomi di circa 320mila reclute punjabi. I responsabili del progetto stanno ora cercando di rintracciare i discendenti dei soldati.

INDONESIA

Sta bruciando da otto giorni la discarica di Jatiwaringin, alla periferia di Jakarta e l’incendio si è ora esteso per 15 ettari, provocando sfollamenti e problemi respiratori tra la popolazione. I vigili del fuoco stanno lavorando per riportare la situazione alla normalità ma secondo alcuni attivisti ambientali il problema riflette una crescente crisi sulla gestione dei rifiuti.

CAMBOGIA

Il Fondo monetario internazionale ha rivisto al ribasso le prospettive di crescita della Cambogia, che per il 2026 si fermeranno al 3%. Lo scorso anno si era registrato un aumento del PIL del 5,3%, mentre nel 2024 la crescita era stata del 6%. Sempre secondo le previsioni del FMI, l’inflazione salirà al 5,6% più del doppio rispetto al 2,5% dello scorso anno.

CINA

È salito a 21 il bilancio delle vittime per una frana nella provincia di Gansu, nella Cina nord-occidentale, mentre in altre aree del Paese si sono registrati 17 morti per le forti piogge. Le autorità di Gansu hanno riferito di aver stanziato 30 milioni di yuan (4,4 milioni di dollari) per la ricostruzione.

TAIWAN

La chiusura delle strade e la costruzione di ponti di bambù hanno contribuito a proteggere un granchio tipico di Taiwan. Il Parco Nazionale di Taijiang, nella città di Tainan, nel sud dell’isola, ospita la maggior parte degli esemplari del granchio delle mangrovie, ma da luglio a settembre le femmine migrano per deporre le uova, rischiando di essere investite dalle auto mentre attraversano le strade.

RUSSIA

Un altro arresto eccellente è stato compiuto a Mosca, quello dell’ex-capo di Rosaviatsija, l’agenzia per l’aviazione, Aleksandr Neradko, accusato di truffa in misure particolarmente importanti, dopo che due giorni prima era stato arrestato Konstantin Makhov, il suo vice del periodo di presidenza, coinvolto negli stessi affari sporchi. Dopo la dimissione dall’agenzia, Neradko aveva guidato strutture legate all’oligarca Arkadij Rotenberg, uno dei più vicini a Vladimir Putin, mostrando che in Russia non ci sono più personalità “intoccabili”.

KIRGHIZISTAN

Il Kirghizistan vuole fare in modo di elevare l’età media della mortalità dei cittadini, portandola verso i 75 anni entro il 2030, come ha dichiarato il premier Adylbek Kasymaliev nel suo augurio per la Giornata degli operatori sanitari, osservando che “la salute è un diritto fondamentale dell’uomo, e il valore principale per il benessere della persona, della famiglia, della società e dello Stato”. A suo dire la medicina kirghisa si sta sviluppando “al passo coi tempi”, utilizzando le tecnologie più avanzate mediche e digitali, con adeguati finanziamenti.