di Mathias Hariyadi

Tanjungkarang (AsiaNews) - P. Vinsensius Setiawan Triatmojo è stato ordinato ieri come nuovo vescovo della diocesi di Tanjungkarang, nella provincia di Lampung. Succede all'arcivescovo mons. Yohanes Harun Yuwono, che è stato scelto per guidare l'arcidiocesi di Palembang, nell'isola di Sumatra, al posto di mons. Aloysius Sudarso, che ha lasciato l’incarico per raggiunti limiti di età.

Cresciuto in una famiglia cattolica molto devota di Tanjung Sakti, nella provincia di Bengkulu a Sumatra, mons. Avin - il soprannome con cui è conosciuto il nuovo pastore tra la gente - ha 52 anni ed è diventato sacerdote nell'arcidiocesi di Palembang nel 2000. Parlando con AsiaNews alla vigilia della sua ordinazione episcopale, ha indicato come orizzonte pastorale per la Chiesa di Tanjungkarang l’”opzione per i poveri”. “La presenza della Chiesa nella società è forte e ci si aspetta che faccia cose buone a beneficio soprattutto dei più trascurati e sfortunati tra noi - ha spiegato -. E dobbiamo agire rapidamente per mettere in pratica questa visione”.

Nel suo primo discorso pubblico dopo l'ordinazione ha ringraziato i suoi genitori e la sua famiglia per i valori cristiani che gli hanno trasmesso. Ma ha espresso pubblicamente la sua gratitudine a molti suoi familiari che per parte di madre sono musulmani. “Li amo davvero e anche loro hanno amato la mia famiglia. Anche loro chiamavano la mia defunta madre 'mamma'. Il mio villaggio natale, Tanjung Sakti, nella provincia di Bengkulu, è noto come il villaggio Pancasila (la dottrina dell’armonia tra le comunità che è alla base dell’identità indonesiana ndr)”.

Ai fedeli mons. Avin ha raccontato di aver scelto come motto del suo ministero episcopale a Tanjungkarang, la frase evangelica “Sulla tua parola getterò le reti”. “Con questa frase – ha spiegato - voglio esprimere l’auspicio che la presenza della Chiesa nella diocesi diffonda reti di bontà e benefici per tutto il popolo”.

(ha collaborato p. Ferry Sutrisna Widjaja)