ECCLESIA IN ASIA

P. Dominic Fung King-ho, 35 anni, presterà il suo ministero nella parrocchia di St. Alfred. L'omaggio del nuovo prete al cardinale Zen "che mi ha mostrato come amare gli ultimi". Gli Omi sono presenti nell'ex colonia britannica dal 1966 dove sono attivi nelle istituzioni educative e nel servizio ai poveri. Dal 2001 hanno alcune forme di presenza anche nella Cina continentale.

Hong Kong (AsiaNews) - La congregazione degli Oblati di Maria Immacolata ha vissuto in questi giorni la gioia dell’ordinazione sacerdotale del suo primo missionario originario di Hong Kong. Padre Dominic Fung King-ho, 35 anni, è stato ordinato sacerdote dal vescovo Stephen Chow Sau Yan il 3 dicembre presso la cattedrale dell'Immacolata Concezione. Si è trattato di un momento importante per la delegazione cinese degli Omi presente a Hong Kong dal 1966 - dove è attiva nelle istitutzioni educative e nel servizio ai poveri - e dal 2001 anche nella Cina continentale a Pechino e a Gunagzhou. Insieme al vescovo Chow a presiedere l’ordinazione sono stati il cardinale Zen Ze-kiun, già vescovo di Hong Kong, p. Christian Fini, superiore provinciale degli Oblati della Provincia australiana e p. Slawomir Kalisz, superiore delegato per la Cina.

“Ama il popolo di Dio e lascia che i poveri siano la bussola del tuo cammino di sacerdote. Con queste due cose, non sbaglierai mai”, ha detto al nuovo ordinato il suo superiore p. Fini, riferisce il settimanale diocesano di Hong Kong Sunday Examiner. “Le mie mani unte con il crisma appartengono a Dio e a ciascuno di voi - ha detto da parte sua p. Fung -. Lasciatemi servire tutti voi, questa è la mia missione. Accettiamo insieme questa grazia e serviamo la Chiesa nelle nostre posizioni. Non ho paura di mostrare le mie debolezze, perché è proprio lì che possiamo vedere la potenza di Dio”.

Il nuovo sacerdote ha voluto anche ringraziare espressamente il cardinale Zen per avergli mostrato come amare gli ultimi con il suo esempio. Ha ricordato anche un episodio avvenuto anni prima durante un campo di formazione: da un’escursione era tornato con i piedi gonfi e si commosse quando, dopo cena, si ritrovò l’allora vescovo di Hong Kong che gli aveva portato acqua calda e le medicine per curarsi.

P. Fung, cresciuto in una famiglia cattolica, ha iniziato nel 2006 a frequentare le attività del gruppo giovanile promosso dagli Oblati. Ha anche partecipato a piccoli gruppi vocazionali nella diocesi per rafforzare la sua vita di preghiera e discernere la sua vocazione.

Dopo il diploma ha lavorato per sei anni nella scuola primaria degli Oblati avendo così occasione di incontrare più a fondo lo spirito della congregazione. Entrato nel noviziato nel 2014 ha svolto la sua formazione nelle Filippine. Tornato a Hong Kong nel 2018 aveva emesso i voti perpetui nel settembre dello scorso anno, prima dell’ordinazione diaconale.

Ha celebrato la sua prima Messa domenica 4 dicembre a St. Alfred, la parrocchia di Hong Kong alla quale è stato destinato. Negli ultimi anni anche altri giovani di Hong Kong come p. Fung hanno risposto alla loro vocazioni unendosi agli Oblati. Uno di loro emetterà i voti perpetui il prossimo anno, mentre altri due seminaristi si stanno formando nelle Filippine. Il superiore delegato degli Omi per la Cina p. Kalisz durante l’ordinazione del confratello ha confermato che gli Oblati continueranno a incoraggiare i giovani a rispondere alle loro vocazioni con buoni esempi, coltivando un senso di appartenenza alla Chiesa e servendo i poveri.