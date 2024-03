Le notizie di oggi: il premier Li Qiang vuole puntare sui consumi dei migranti interni cinesi per rilanciare l'economia. In Corea del Nord lavori forzati negli impianti nucleari. I tour operator filippini vogliono voli diretti da Mindanao alla Mecca per l'Hajj. In Russia in due anni 180 aziende private nazionalizzate in due anni per la guerra in Ucraina.

GAZA-PALESTINA-ISRAELE

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che i livelli di malnutrizione infantile nel nord di Gaza sono "particolarmente estremi" e circa tre volte più alti rispetto al sud dell'enclave palestinese. Il nuovo allarme giunge mentre permane lo stallo tra le parti sui negoziati per la tregua. Intanto il premier Netanyahu ha annunciato che nella prima settimana del mese sacro di Ramadan, che si apre domenica, Israele non introdurrà riduzioni al numero di fedeli musulmani autorizzati a pregare sulla Spianata delle Moschee, come invece ventilato nei giorni scorsi dal ministro della sicurezza interna Ben Gvir.

CINA

La Cina sta valutando la possibilità di fornire pari benefici sociali ai suoi oltre 300 milioni di lavoratori migranti interni. Lo ha dichiarato ieri il premier Li Qiang nel suo discorso al Congresso nazionale del popolo. La mossa – di cui si parla da tempo e che garantirebbe a questo gruppo lo stesso livello di copertura dei residenti urbani – è stata motivata da Li Qiang come la chiave per attivare un bacino di domanda economica interna finora non sfruttato.

COREA DEL NORD

Un disertore nordcoreano per la prima volta ha denunciato l'applicazione da parte di Pyongyang del lavoro forzato nei siti nucleari. Descrivendo le condizioni di lavoro negli impianti come "simili a quelle di una prigione", un quarantenne fuggito nel 2019 ha detto che la Corea del Nord richiede il lavoro forzato ai suoi prigionieri politici in questi siti. Poche persone comuni desiderano lavorare lì per paura dell'esposizione alle radiazioni, nonostante i numerosi vantaggi offerti ai lavoratori, ha dichiarato il disertore, citato dal Korea Institute for National Unification.

INDIA

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha inaugurato oggi la prima tratta di metropolitana sotto il livello del mare dell'India a Calcutta. Il tratto di 4,8 chilometri tra Howrah Maidan ed Esplanade scende a 30 metri di profondità sotto il fiume Hooghly ed è un segmento vitale del corridoio della metropolitana est-ovest.

FILIPPINE-ARABIA SAUDITA

Le agenzie di viaggio filippine si sono riunite per cercare di migliorare il trasporto aereo e la logistica per i musulmani di Mindanao che parteciperanno al pellegrinaggio annuale dell’Hajj alla Mecca in giugno. Stanno spingendo, in particolare, per ottenere voli diretti per l'Arabia Saudita da Mindanao e l'elaborazione localizzata dei documenti di viaggio per ridurre i costi. L’iniziativa segue le proteste del 2023, quando migliaia di pellegrini di Mindanao hanno sperimentato cibo razionato e alloggi al di sotto degli standard.

RUSSIA

Secondo le indagini di Novaja Gazeta Evropa e di Transparency International, negli ultimi due anni in Russia sono finite sotto il controllo dello Stato 180 grandi aziende private, per un valore complessivo di oltre mille miliardi di rubli, soprattutto nel settore militare-industriale, in quello dei macchinari, dell’alimentare e ittico, porti e edilizia, tutto in favore della guerra.

UZBEKISTAN-STATI UNITI

Un gruppo di 35 migranti dall’Uzbekistan, entrati illegalmente negli Usa dal Messico e detenuti nei centri di raccolta, hanno fatto causa al governo di Washington per “politica discriminatoria” nei loro confronti. Secondo il centro di analisi sull’emigrazione Tras, sono circa 40 mila i migranti dall’Asia centrale che aspettano il verdetto del tribunale per entrare.