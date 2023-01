Le notizie di oggi: siti in Yemen e Libano nella lista Unesco dei patrimoni a rischio; il 71enne ex vice-presidente di Taiwan Chen Chien-jen, cattolico, sarà il nuovo primo ministro; la polizia ha arrestato quattro leader studenteschi per aver tentato di proiettare il documentario Bbc critico verso il premier Modi; la Duma approva la legge che estende a tutti l’obbligo di registrazione genomica.

MYANMAR

Nel Myanmar guidato dalla giunta militare golpista, la coltivazione di oppio è aumentata del 33% lo scorso anno. Un dato emerso da un rapporto Onu e che ribalta i risultati dei sei anni precedenti, quando ai vertici del Paese vi era il governo democratico di Aung San Suu Kyi. L’aumento è dunque “direttamente collegato” alle turbolenze politiche ed economiche e al dominio dei militari.

YEMEN - LIBANO

L’Unesco ha iscritto i monumenti dell’antico regno di Saba (Marib) nella lista dei patrimoni mondiali dell’umanità a rischio. Utilizzata una procedura d’urgenza, per le minacce di distruzione legate al conflitto in corso dal 2014. Nella lista trova spazio anche la Fiera internazionale Rachid Karameh di Tripoli, in Libano, fra le architetture più significative del XX secolo.

CINA

I casi critici di Covid-19 sono diminuiti del 72% mentre i decessi giornalieri in ospedale sono calati del 79%. Lo riferisce il Chinese Centre for Disease Control and Prevention, secondo cui nella fase di massima circolazione virale si sono toccati 7 milioni di contagi (22 dicembre) e oltre 4mila morti il 4 gennaio. Secondo un esperto oltre l’80% degli 1,4 miliardi di abitanti è stato infettato.

INDIA

Quattro membri della Students’ Federation of India (Sfi) sono stati arrestati ieri dalla polizia, a poche ore dalla diffusione di un documentario Bbc alla Jamia University critico nei confronti del premier Narendra Modi. Secondo l’ateneo non vi erano i permessi per la proiezione e sarebbero stati proprio i vertici dell’istituto a interrompere la fornitura elettrica e allertare le forze dell’ordine.

TAIWAN

L’ex vice-presidente di Taiwan dal 2016 al 2020, il 71enne cattolico Chen Chien-jen, sarà il nuovo primo ministro all’interno di un rimpasto di governo deciso in seguito al tracollo elettorale del Democratic Progressive Party (Dpp) alle elezioni lo scorso anno. Il predecessore Su Tseng-chang ha presentato le dimissioni la scorsa settimana, assieme ai ministri dell’esecutivo.

THAILANDIA

Il primo ministro Prayut Chan-o-cha ha pubblicato le nuove linee guida rivolte alle agenzie turistiche, per promuovere la cultura thai e attirare visitatori internazionali. Il documento si basa sulle 5F (in inglese: food, film, fashion, fighting e festival). Per quanto concerne il cibo il 2023 è dichiarato l’Anno della gastronomia thai, con eventi dal cibo di strada alle fiere del settore.

RUSSIA

La Duma di Mosca ha approvato definitivamente la legge che estende a tutta la popolazione l’obbligo di registrazione genomica, a cominciare da tutti coloro i condannati da sentenze del tribunale e da tutti gli arrestati. Finora l’analisi del Dna si effettuava solo sui condannati per gravi delitti, o per crimini contro l’integrità sessuale della persona.

KIRGHIZISTAN - AFGHANISTAN

Un gruppo di kirghisi dell’Afghanistan si è rivolto in questi giorni al governo di Biškek, con la preghiera di aiutarli a trasferirsi nella patria d’origine nella zona del corridoio di Vakhansk, dopo aver venduto proprietà e animali. Dietro l’appello il tentativo di sfuggire ai talebani; al momento si trovano in casupole prese in affitto vicino ai confini del Tagikistan, nella provincia di Badakšan.