Le notizie di oggi: Raisi e Putin supervisionano la firma di un accordo per una linea ferroviaria made in Teheran. Record di uno scalatore nepalese che raggiunge per la 27ma volta la cima dell’Everest. Ad aprile numero record di turisti in Giappone in epoca post-Covid. Cauto ottimismo dell’inviato speciale Onu sui negoziati di pace in Yemen. Ambientalista azero lancia l’allarme per l’inaridimento del mar Caspio.

MYANMAR

Dal golpe del febbraio 2021 la giunta militare in Myanmar ha importato armi per un miliardo di dollari circa, in larga maggioranza dalla Russia (406 milioni) e dalla Cina (267). Altre forniture per numeri inferiori sono arrivate da India, Singapore e Thailandia. Il relatore speciale Onu Tom Andrews ricorda come siano state usate in raid e attacchi contro civili, scuole, ospedali, case.

IRAN - RUSSIA

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi e l’omologo russo Vladimir Putin hanno supervisionato, collegati da remoto, alla firma di un accordo finalizzato alla costruzione di una linea ferroviaria made in Teheran, parte di un corridoio di trasporto internazionale Nord-Sud in fase embrionale. La linea Rasht-Astata collegherà India, Iran, Russia, Azerbaigian e altre nazioni via rotaia e mare.

NEPAL

Lo scalatore nepalese Kami Rita Sherpa ha raggiunto la cima dell’Everest per la 27ma, record per il maggior numero di salite sulla vetta più alta del mondo. Il Paese ospita otto delle 10 montagne più alte del pianeta e accoglie centinaia di appassionati ogni primavera, quando le temperature sono miti e il vento è calmo. Si conta anche una vittima, quinta stagionale: un 46enne scalatore moldavo.

GIAPPONE - CINA

Il Giappone raggiunge numeri record per turisti nella fase post pandemia Covid-19, con quasi due milioni di presenze nello scorso mese di aprile. A favorire la crescita vi è anche l’allentamento delle restrizioni ai viaggi in Cina. Tuttavia, il dato resta ancora inferiore del 33% rispetto agli arrivi nell’aprile 2019, anno record per i visitatori dal Paese del dragone con 9,5 milioni di ingressi.

INDIA

Amazon Web Services (Aws), divisione cloud del gigante dell’e-commerce, investirà circa 13 miliardi di dollari in India entro il 2030, raddoppiando il budget iniziale per rispondere alla crescente domanda. L’obiettivo è realizzare un’infrastruttura cloud nel Paese, creando oltre 100mila nuovi posti di lavoro. Ad oggi sono presenti due centri a Mumbai (2016) e Hyderabad (2022).

YEMEN

L’inviato speciale Onu per lo Yemen ha espresso cauto ottimismo sul ritorno ai negoziati mediati dalle Nazioni Unite delle parti per mettere la parola fine a otto anni di guerra sanguinosa. Per Hans Grundberg i rilasci dei prigionieri del mese scorso “costruiranno ulteriore fiducia tra le parti” e un ambiente “favorevole al dialogo”. I diversi fronti “hanno dimostrato volontà di impegnarsi”.

RUSSIA - KAZAKHSTAN

La principale località estrattiva di uranio in Kazakistan è passata sotto il controllo della russa Rosatom, insieme al complesso industriale chimico Stepnogorskij. Un affare - spiegano gli esperti. che è stato reso noto solo alla pubblicazione dei bilanci della Kazatomprom, la compagnia per l’energia nucleare kazaca, massima produttrice di uranio naturale al mondo.

AZERBAIGIAN

Il capo dell’Associazione per la difesa degli animali dell’Azerbaigian, Azer Garaev, ha lanciato un grido d’allarme per le condizioni del Mar Caspio, che si sta sempre più inaridendo a causa delle tecnologie invasive mettendo a rischio tutta la fauna dell’area. Anche gli abitanti di diverse cittadine della zona come Neftčaly, Salyana e altri sono costretti a trasferirsi nelle grandi città.