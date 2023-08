Le notizie di oggi: l'India oggi attende l’atterraggio del suo rover sulla Luna. In Cambogia Hun Manet nominato ufficialmente primo ministro. Si è conclusa in modo positivo la disavventura di otto persone, in maggioranza bambini, bloccati su una funivia nel nord del Pakistan. Documenti mostrano il ruolo del Vaticano nel rimpatrio di cittadini giapponesi alla fine della Seconda guerra mondiale. Diverse medicine straniere non saranno più accessibili in Russia.

ISRAELE - PALESTINA

Nel 2023 il conflitto israelo-palestinese ha ucciso oltre 200 palestinesi e quasi 30 israeliani, superando già le vittime del 2022 e diventando il numero più elevato dal 2005. Tor Wennesland, inviato Onu per il Medio oriente, lega l’aumento della violenza alla disperazione per il futuro: a pesare sul fronte israeliano insediamenti e demolizioni, per quello palestinese l’attività militante.

INDIA

L’India si prepara ad assistere al secondo tentativo di atterraggio sulla luna, una missione cruciale per lo sviluppo spaziale e a pochi giorni da un analogo tentativo (fallito) russo. La Chandrayaan-3 dell’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro) tenterà l’allunaggio sul versante sud alle 18:04 ora locale. Se l'impresa riuscirà Delhi diventerà la quarta nazione a portare un proprio mezzo sulla luna.

CAMBOGIA

Il Parlamento ha nominato Hun Manet, 45enne figlio dello storico primo ministro Hun Sen, nuovo capo del governo, inaugurando di fatto la seconda generazione al potere. Il padre, 71enne e alla guida del Paese dal 1985, ricoprirà il ruolo di presidente del Senato e del Consiglio supremo privato del re Norodom Sihamoni. Nel suo discorso il neo premier ha attaccato opposizione e dissidenti.

COREA

Seoul tiene oggi le prime esercitazioni di difesa aerea a livello nazionale in sei anni, in risposta alle crescenti minacce nucleari e missilistiche di Pyongyang. I pedoni sono tenuti a mettersi al riparo e sarà interrotta la circolazione dei mezzi in alcune aree. Nelle regioni confinanti col Nord previsti ulteriori scenari, tra cui addestramento chimico, biologico, radiologico e uso di maschere antigas.

PAKISTAN

Si è conclusa in modo positivo la terribile avventura di un gruppo di otto persone, di cui sette bambini, rimasti a lungo sospesi dopo che la funivia sulla quale si trovavano è rimasta bloccata sopra un burrone nell’area montagnosa di Battagram, nel nord del Paese. I militari parlano di una “operazione unica” di salvataggio per difficoltà e durata oltre 15 ore, conclusa in piena notte.

VATICANO - GIAPPONE

Documenti appena scoperti mostrano che il Vaticano ha avuto un ruolo attivo nel rimpatrio di prigionieri di guerra nipponici dopo il Secondo conflitto mondiale. Nell’agosto 1947 il nunzio apostolico ha inviato comunicazione al segretario di Stato esortando gli Stati Uniti a favorire il ritorno. Nel dicembre dello stesso anno, un gruppo familiare in Giappone scrisse al Vaticano ringraziandoli per il loro aiuto. I documenti sono stati trovati negli archivi dell’università di Tokyo, dove sono stati esaminati da un professore di storia internazionale.

RUSSIA

Secondo l’agenzia Kholod sono 197 le medicine straniere che presto non saranno più accessibili per i russi, come afferma la circolare inviata dal ministero della sanità di Mosca a tutte le istituzioni mediche. Tra questi diversi antibiotici, preparati l’Aids, malattie oncologiche, epilessia, Parkinson e malattie psichiche, ma anche farmaci più semplici con analoghi russi considerati poco efficaci.

KAZAKHSTAN - VIETNAM

Il presidente del Kazakistan Kasym-Žomart Tokaev si è recato in visita ad Hanoi, dove ha tenuto delle trattative con il suo omologo vietnamita, Vo Van Thuong. Al centro dei colloqui il rafforzamento della cooperazione economica tra i due Paesi, che l’anno scorso ha superato la somma di mezzo miliardo di dollari, e nel primo semestre del 2023 è già oltre i 600 milioni.