Le notizie del giorno: l'Onu critica il nuovo divieto imposto dai talebani. Oggi nel Manipur riaprono le scuole elementari e medie. La Malaysia ha annunciato la data per le elezioni in sei Stati. Accordi per voli diretti Chengdu, in Cina, e Baku, in Azerbaigian. La Corea del Sud vuole mettere fine al fenomeno dei "bambini fantasma". In Russia bloccati i siti per “Prigožin 2024”.

ISRAELE – PALESTINA

Il patriarcato latino di Gerusalemme ha rilasciato una comunicazione con cui condanna l’operazione militare israeliana a Jenin, che tra le altre cose ha causato molti danni anche alla parrocchia locale. Il patriarca Pizzaballa chiede inoltre un immediato cessate il fuoco e il “perseguimento della pace e del dialogo per prevenire altri futuri attacchi ingiustificati contro la popolazione”. Un attivista di Hamas ha ferito almeno sette persone dopo uno speronamento con auto e accoltellamento a Tel Aviv. L'uomo è stato poi ucciso da un civile.

AFGHANISTAN

Mentre il primo ministro del Pakistan Shehbaz Sharif ha suggerito alla comunità internazionale di “coinvolgere” i talebani, le Nazioni unite li hanno invece esortati a revocare il divieto imposto ieri, in base al quale parrucchiere e saloni di bellezza dovranno chiudere, limitando ulteriormente l’accesso delle donne agli spazi pubblici. Secondo l’Onu la restrizione avrà un impatto negativo sull'economia e contraddice il dichiarato sostegno dei talebani all'imprenditoria femminile.

INDIA

Dopo oltre due mesi di violenze e scontri, nel Manipur riaprono oggi le scuole elementari e medie. Lo ha annunciato due giorni fa il dipartimento dell’istruzione nonostante si registrino ancora schermaglie. Dal 3 maggio almeno 120 persone sono state uccise e oltre 300 ferite negli scontri etnici, mentre si contano decine di migliaia di sfollati. Nel Manipur sono presenti oltre 1.000 istituti scolastici.

MALAYSIA

La Commissione elettorale della Malaysia ha deciso oggi che il 12 agosto si terranno le elezioni in sei Stati del Paese per i rappresentanti delle assemblee locali, che andranno a occupare in totale 245 seggi. Secondo gli esperti, le votazioni saranno un eventuale segnale di approvazione verso il governo di unità nazionale guidato dal primo ministro Anwar Ibrahim, in cui il Pakatan Harapan sta lavorando per la prima volta con l'ex rivale Barisan Nasional.

CINA - AZERBAIJAN

Una delegazione dell’Azerbaigian, guidata dal capo dell’amministrazione comunale di Baku, Eldar Azizov, ha effettuato una visita ufficiale in Cina, su invito della dirigenza provinciale del Sichuan. Nell’incontro con il governatore Huang Qiang è stato approvato un Memorandum di collaborazione tra le città, a partire dal volo diretto Chengdu-Baku, e in seguito la delegazione si è recata anche a Pechino, stringendo altri accordi tra le due capitali.

COERA DEL SUD

Seoul vuole mettere fine al fenomeno dei “bambini fantasma”, che riguarda i neonati registrati alla nascita in ospedale ma che non sono ancora segnalati alle autorità come cittadini. Un emendamento proposto dopo che il mese scorso una donna ha ucciso i propri figli e ne ha conservato i corpi in congelatore prevede che dal prossimo anno tutti gli ospedali saranno tenuti a segnalare al governo le nascite di tutti i bambini sudcoreani entro 14 giorni. Dalla misura sono però esclusi i figli di stranieri.

RUSSIA

In Russia sono stati bloccati, non si sa da quale autorità pubblica, diversi siti che indicavano la campagna elettorale di “Prigožin 2024” per le prossime presidenziali, che riportavano immagini e frasi a effetto del “cuoco” della Wagner, come lo slogan “Bisogna sparare con precisione, e lavorare con onestà”, esaltando il leader come “l’unico che non tradirà mai la Russia, vendendola alle banche americane per comprarsi i castelli europei