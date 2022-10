di Nirmala Carvalho

Un centinaio di famiglie ospitate da dieci giorni in una scuola governativa hanno lanciato un appello per una sistemazione dignitosa. Le ong mobilitate insieme alle autorità locali per l'emergenza. P. Madan Singh che ha visitato gli sfollati: “Vicini nella loro sofferenza”.

Bhubaneswar (AsiaNews) - Nel distretto di Kandhamal in Orissa, tristemente noto per le violenze del 2008, una frana provocata dalle forti piogge ha devastato gravemente nei giorni scorsi il villaggio di Kumbaripadar, abitato da una comunità cristiane. Il disastro è avvenuto il 5 ottobre e da allora la popolazione si trova sfollata in una vicina scuola governativa allestita come campo di soccorso.

Nei giorni scorsi p. Madan Singh, direttore di Jana Vikas, un centro di servizi sociali del distretto di Kandhamal, ha visitato la struttura per portare vicinanza e sostegno psicologico a questa comunità. “Tutte e 101 le famiglie sono sfollate - racconta ad AsiaNews - e tra loro 56 sono famiglie cattoliche. Al momento sono ospitati nella High School di Tamangi, a mezzo chilometro dal villaggio colpito. Gli amministratori del distretto si stanno occupando del loro cibo e della loro salute. Ma la gente ha paura di tornare al villaggio. I geologi non sono ancora andati a compiere le verifiche sulla stabilità del terreno, l'amministrazione ha promesso di condurre uno studio per fare maggiore chiarezza. L'istruzione degli studenti della zona ne risente. Inoltre - piovendo ancora tutti i giorni - anche il soggiorno diventa un problema. La gente ha lanciato un appello: chiedono di essere spostati in un altro luogo vicino”.

I bisogni sono grandi: sapone, olio, candele, zanzariere, coperte, lenzuola, prodotti per l'igiene… “Tutte le ong del distretto di Kandhamal – continua p. Madan Singh - hanno raccolto dei fondi e li hanno donati alle autorità affinché provvedano. Anche noi di Jana Vikas abbiamo contribuito. Ma soprattutto siamo andati personalmente là in mezzo a loro per sostenere e consolare queste persone”.