Osaka (AsiaNews/Agenzie) – Anche il Giappone ha scelto di entrare nel mercato dei grandi casinò asiatici. Il governo Kishida ha approvato un piano per l'apertura di quello che sarà il primo casinò del Paese a Osaka. Secondo il progetto presentato dai governi della prefettura e della città di Osaka, il resort integrato sarà composto da un grande albergo, sale conferenze e aree per il gioco d'azzardo e dovrebbe aprire sull'isola artificiale di Yumeshima nella baia di Osaka tra l'autunno e l'inverno del 2029.

“Ci aspettiamo che il casinò diventi una base turistica che promuova il fascino del Giappone nel mondo”, ha dichiarato il primo ministro Fumio Kishida.

I casinò erano illegali in Giappone insieme ad altri giochi d'azzardo privati, ma una legge del 2018 sui resort integrati ha previsto un'eccezione per i giochi da casinò come il poker o il baccarat in strutture ufficialmente approvate come parte di uno sforzo per attirare i turisti. Il Giappone è visto come un mercato privilegiato per gli operatori di casinò grazie alla sua popolazione benestante di 126 milioni di persone e alla vicinanza ai ricchi giocatori d’azzardo dell'Asia, anche se i sondaggi d'opinione hanno mostrato che molti cittadini giapponesi temono che si diffonda la dipendenza dal gioco e che si alimenti la criminalità.

Come risposta a queste obiezioni il mnistero del Territorio, delle Infrastrutture, dei Trasporti e del Turismo ha stabilito una serie di sette condizioni, che includono la conduzione periodica di ricerche sulla dipendenza dal gioco d'azzardo per determinare se le contromisure implementate sono adeguate.

Secondo le stime dei promotori il resort di Osaka potrebbe attirare circa 20 milioni di visitatori all'anno e distribuire benefici economici annuali alla regione per 1.140 miliardi di yen (oltre 8 miliardi di euro). Un piano simile per un altro resort integrato è stato presentato dalla Prefettura di Nagasaki ed è all’esame del governo.