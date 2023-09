di Andrea Lembo *

Tokyo (AsiaNews) - Si sono svolti ieri nella cattedrale di Tokyo i funerali del vescovo ausiliare mons. Kazuhiro Mori, scomparso sabato all’età di 84 anni. Il rito è stato presieduto dall’arcivescovo Tarcisio Isao Kikuchi, alla presenza di circa 800 persone in una cerimonia semplice, secondo lo stile del vescovo Mori. L’omelia è stata affidata dall’arcivescovo a p. Andrea Lembo, missionario italiano del Pime che gli è succeduto come direttore dello Shinsei Kaikan, il centro culturale cattolico di cui per tanti anni il presule era stato l’anima a Tokyo. Questo il suo ricordo riassunto da p. Lembo per i lettori di AsiaNews.

Pensando al significato del ministero svolto dal vescovo Mori in tanti anni qui a Tokyo mi sono venute alla mente le parole di Gesù nel Vangelo di Matteo: “Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò, prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime” (Mt. 11,28).

Penso a questi tre imperativi di Gesù. Innanzi tutto “Venite a me”: quante persone ha condotto a Gesù il vescovo Mori, attraverso il suo ministero dell’ascolto delle persone, ma anche con le catechesi, le conferenze, i ritiri…

E poi “Prendete il mio giogo sopra di voi”. Anche queste parole ha saputo vivere cercando di sollevare il giogo che in Giappone pesa sulle spalle di troppe persone. Le pressioni sociali legate ad aspettative troppo pesanti, che hanno a che fare con il lavoro, lo studio, le relazioni. Molte volte, nell’incontro con le persone, il vescovo si è caricato su di sé queste angosce, alleggerendo la vita degli altri.

Infine “imparate da me”. Lui ha certamente imparato da Gesù, vivendo nella sua vita il Vangelo facendosi vicino ai poveri e ai piccoli.

Nella mia omelia ho citato anche due ricordi personali di questi tanti anni in cui ho avuto la fortuna di frequentarlo. Il primo si riferisce al primo incontro: era il 2011 il 26 dicembre, il giorno in cui nell’arcidiocesi di Tokyo ci incontriamo sempre tra sacerdoti. Eravamo seduti in cattedrale per la recita del Te Deum e lui si sedette accanto a me. A un certo punto mi chiese: “Sei p. Andrea, giusto?”. Gli risposi di sì. E a quel punto mi fulminò con una domanda: “Secondo te Dio di che nazionalità è?”. E aggiunse subito: “Per me senz’altro non è giapponese, perché a noi giapponesi non piace tanto essere lodali. È più probabile che sia italiano come te…”.

L’altro ricordo è una espressione che gli ho sentito ripetere molte volte: diceva che Dio era l’onsen del suo cuore, l’acqua termale giapponese che offre ristoro. Credo che in questa espressione ci fosse tutta la sua spiritualità: l’idea di lasciarsi abbracciare da Dio, nella propria nudità, come in quest’acqua calda in cui trovare ristoro e consolazione. Ed era anche il modo in cui lui testimoniava Dio in questa nostra società giapponese: lo comunicava come una persona vicina, che scalda cuore, lenisce e cura ogni ferita.

Ai funerali erano presenti tanti amici anche shintoisti e buddhisti. Vederli lì mi ha fatto capire che sarà importante per noi rivisitare in profondità quanto ci ha lasciato, riprendendo in mano anche i suoi scritti. Ma quello che ci ha commosso di più è stato vedere accanto al feretro, in fondo alla chiesa, anche tanti giovani, per un giorno vestiti a lutto e con le lacrime agli occhi. Avevano trovato in lui un uomo capace di essere loro vicino. Ci dice quanto la sua presenza sia stata una grazia e quanto ci mancherà.

* missionario del Pime, direttore del Centro culturale cattolico di Tokyo Shinsei Kaikan