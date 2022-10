Le altre notizie del giorno: Kabul sospende il rilascio dei passaporti, in Myanmar i bambini stanno diventando le principali vittime del conflitto, alti i tassi di approvazione di Ferdinand Marcos, tranne in materia di lotta alla povertà. Le famiglie cinesi preferiscono far studiare i figli nel sud-est asiatico, in Russia ai mobilitati vengono assegnati crediti per le vacanze.

PAKISTAN

Tra i sei e i nove milioni di pakistani saranno colpiti dalla povertà a seguito delle violente alluvioni che hanno sommerso un terzo del Paese, con un aumento del tasso di povertà tra i 2,5 e i 4 punti percentuali. A dirlo sono le previsioni della Banca mondiale. Oltre 8 milioni di persone sono ancora sfollate.

AFGHANISTAN

I talebani hanno interrotto il rilascio di passaporti fino a nuovo annuncio. Non è la prima volta che succede: dopo 14 mesi di governo, gli ex studenti coranici non riescono a far fronte all’alto numero di richieste a causa delle miagliaia di persone che vogliono lasciare il Paese.

MYANMAR

Da due mesi i bambini sono tra le principali vittime del conflitto in Myanmar: le mine e i colpi di artiglieria hanno fatto almeno 51 morti e 122 feriti, tra cui anche 20 minori. Combattimenti si sono verificati tra il 1 agosto e il 30 settembre nelle regioni di Magway, Sagaing e Bago e negli Stati di Kayin, Kayah, Chin e Rakhine.

FILIPPINE

In base a un sondaggio condotto dal Manila Pulse Asia Research, l’amministrazione di Ferdinand Marcos Jr., arrivata ai 100 giorni di presidenza, ha ricevuto dai filippini alti tassi di approvazione. L’opinione pubblica ha espresso giudizi negativi solo su due questioni: la povertà e l’aumento dei prezzi dei beni di consumo.

CINA – SUD-EST ASIATICO

Sempre più genitori cinesi stanno portando i loro figli a studiare in scuole del sud-est asiatico per evitare la spietata competitività del “gaokao”, l’esame cinese di ammissione all’università. L’obiettivo delle famiglie è fare in modo che i figli riescano poi a laurearsi in università occidentali. I licei del sud-est asiatico offrono un’istruzione di qualità e hanno tasse di iscrizione economiche per gli studenti internazionali.

IRAN

Secondo l’Organizzazione forense iraniana, "la morte di Mahsa Amini non è stata causata da colpi alla testa, agli organi vitali o agli arti del corpo", ma da ipossia cerebrale (mancanza di ossigeno al cervello). L’avvocato della famiglia Amini aveva dichiarato che “medici rispettabili” ritengono che la 22enne sia stata picchiata a morte mentre era in custodia.

RUSSIA

Il presidente Putin ha firmato una legge che assegna crediti per le vacanze ai mobilitati, ai volontari e alle loro famiglie, secondo il contratto di impegno bellico a cui potranno aggiungere un intero mese di ferie pagate, periodo che potrà essere allungato per le ferite riportate da traumi di guerra, rendendo la leva più attrattiva dal punto di vista economico.

TAGIKISTAN

Un alto esponente del clero musulmano del Tagikistan, l’imam-khatib della città di Kulab, è stato assalito da alcune persone con scariche di elettroshock durante una funzione funebre. I collaboratori locali della polizia hanno affermato che gli aggressori sono “persone affette da malattie psichiche”, fugando i timori di scontri provocati da fanatismo religioso.