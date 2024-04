Le notizie di oggi: adolescente scomparso da un insediamento in Cisgiordania, morti e feriti nel villaggio palestinese vicino per la reazione dei coloni. Maxi-colletta in Kerala per "riscattare" la vita a un lavoratore indiano condannato a morte per una disattenzione che ha provocato la morte di un disabile. Ingegnere che ha lavorato al programma missilistico a Pyongyang eletto deputato a Seoul. La crescita delle famiglie monogenitoriali in Russia.

PAKISTAN

Nella provincia pachistana del Belucistan, 9 persone provenienti dal Punjab sono state uccise vicino a Noshki, nelle prime ore di oggi, quando uomini armati li hanno fatti scendere da un autobus su cui viaggiavano, hanno verificato le loro carte di identità e hanno sparato loro. Un altro attacco a un altro veicolo ha ucciso una persona e ne ha ferite quattro. Gruppi militanti indipendentisti di etnia beluci combattono da decenni contro il governo centrale pachistano, contestando la gestione delle ricche risorse minerarie e gli interessi cinesi nella regione.

ISRAELE-PALESTINA

La ricerca di un adolescente israeliano scomparso da un insediamento in Cisgiordania si è trasformata in un raid violento dei coloni contro un villaggio palestinese. Benjamin Achimeir, un ragazzo di 14 anni, è scomparso ieri mattina da Malachi Hashalom, un insediamento ebraico nei pressi di Ramallah. Le sue ricerche – che oltre all’esercito vedono impegnate squadre di coloni – hanno preso una piega violenta, con un attacco al vicino villaggio di al Mughayyir. L’assalto ha lasciato dietro di sé un morto e 25 feriti tra i palestinesi, 8 dei quali colpiti da armi da fuoco.

INDIA-ARABIA SAUDITA

Cittadini indiani di ogni confessione religiosa in Kerala hanno raccolto 340 milioni di rupie (3,7 milioni di euro) con l’intenzione di salvare la vita a Machilakath Abdul Rahim, un lavoratore migrante indiano condannato a morte in Arabia Saudita per aver provocato con una disattenzione la morte del ragazzo disabile a lui affidato. La famiglia del ragazzo ha chiesto il pagamento della somma come “prezzo del sangue” (diyah) per fermare l’esecuzione capitale, già fissata per il 16 aprile.

COREA DEL SUD

Un ingegnere di 37 anni che prima di fuggire da Pyongyang aveva lavorato allo sviluppo dei missili nord-coreani, è stato eletto deputato nella nuova Assemblea nazionale della Corea del Sud. Park Choong-Kwon - eletto tra le fila del People Power Party del presidente Yoon Suk-yeol - è scappato da Pyongyang 15 anni fa raggiungendo Seoul dalla Cina. Nonostante siano migliaia nel Paese, è solo il quarto esule nord-coreano a essere eletto nella storia del parlamento di Seoul.

CINA

La CNSA – l’ente spaziale cinese - ha dichiarato di aver lanciato con successo il satellite Queqiao-2. Servirà da ponte di comunicazione per le future missioni della sua sonda lunare sul lato nascosto della Luna, raggiunto per primo da Pechino nel 2019. Mentre il lato vicino della Luna è sempre rivolto verso la Terra, con il lato nascosto è impossibile una via di comunicazione diretta.

RUSSIA

Gli esperti del ministero russo del lavoro hanno pubblicato un dossier sulla “famiglia incompleta” in Russia, per cui vi sono 4,85 milioni di “madri solitarie”. In generale nelle famiglie monogenitoriali (quasi tutte femminili, con un 20% di padri solitari), cresciute dal 20% a quasi il 40% nell’ultimo decennio, si educano più di un terzo dei bambini del Paese.

KAZAKISTAN

Il senato del Kazakistan ha approvato la tanto attesa legge sulla difesa delle donne e dei bambini dalle violenze, chiamata “legge Saltanat” in onore della moglie assassinata dell’ex-ministro Bišimbaev. Questa norma è considerata dagli attivisti “una grande vittoria della società civile”, che aggiunge anche la condanna delle violenze tramite internet e le reti social.