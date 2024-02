Le notizie di oggi: Netanyahu respinge la proposta di tregua avanzata da Hamas e ordina alle truppe di puntare verso Rafah. Comandante di Kataib Hezbollah in Iraq ucciso in un raid Usa. Pyongyang straccia tutti gli accordi commerciali e di collaborazione con Seoul. Nell’Uttarakhand viene uniformato il Codice civile eliminando le distinzioni fra fedeli di religione diversa.

PAKISTAN

Sono iniziate le operazioni di voto in Pakistan, per le elezioni generali segnate dal sangue per il grave attentato nella provincia sud-occidentale del Belochistan di ieri rivendicato dall’Isis che ha provocato decine di morti. Islamabad ha bloccato in via temporanea alcuni confini via terra e ha sospeso i servizi di telefonia mobile. Decine di migliaia le truppe dell’esercito schierate nei seggi elettorali, nelle aree strategiche e nei punti sensibili.

ISRAELE - PALESTINA

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha respinto i termini di cessate il fuoco proposti da Hamas, definendoli irricevibili e rilanciando al contempo l’obiettivo della “vittoria totale” a Gaza entro pochi mesi. Sconfessato in poche ore l’ottimismo del Qatar, mediatore di un possibile accordo finalizzato alla tregua e al rilascio dei prigionieri assieme all’Egitto. Tuttavia, la mediazione continua mentre le truppe israeliane puntano verso Rafah e l’estremo sud della Striscia dove, ormai, è ammassato l’85% della popolazione.

IRAQ - USA

Un comandante di Kataib Hezbollah, gruppo armato filo-iraniano attivo in Iraq e responsabile secondo il Pentagono dell’attacco alle truppe Usa, è stato ucciso ieri in un attacco sferrato dagli Stati Uniti. Fonti della sicurezza, dietro anonimato, riferiscono che il miliziano colpito sarebbe Abu Baqir al-Saadi, colpito da un attacco di droni contro un veicolo nella parte orientale di Baghdad.

COREA

Il regime di Pyongyang ha dato mandato di stracciare tutti gli accordi del passato con la Corea del sud in materia di collaborazione economia e commerciale, a ulteriore conferma di un blocco nelle relazioni fra i due Paesi. La decisione è stata votata dalla Suprema Assemblea del Popolo, il “Parlamento” fantoccio del Paese, e riguarda la promozione di rapporti di cooperazione.

INDIA

I deputati dell’Uttarakhand, governato dal Bharatiya Janata Party (Bjp) del primo ministro Narendra Modi, hanno approvato una legge dalla portata “storica” che uniforma il Codice civile senza fare distinzioni “ad personam” fra religioni. Una norma che i musulmani considerano vessatoria e discriminante, perché nette fuorilegge alcune pratiche della fede islamica fra cui la poligamia.

RUSSIA - CINA - IRAN

Nelle prossime settimane inizieranno delle esercitazioni militari marittime congiunte tra Mosca, Teheran e Pechino. Lo ha annunciato il contrammiraglio della Repubblica islamica Shahram Irani all’agenzia Tasnim, a partire dalla base marittima della città iraniana di Menjil, e si protrarranno fino alla fine dell’anno secondo il calendario iraniano, il 19 marzo, invitando diversi altri Stati.

LAOS - ORTODOSSI

Con la benedizione dell’esarca ortodosso russo per l’Asia del Sud-est, il metropolita di Singapore Sergij (Čašin), sono iniziate le celebrazioni della nuova parrocchia russa di S. Aleksandr Nevskij a Vientiane nel Laos. Le funzioni si svolgono in una cappella domestica dove alcuni sacerdoti garantiranno - prima assoluta, perché mai era avvenuto nella storia - il servizio continuo ai fedeli.

TAGIKISTAN

Nei villaggi di periferia che tre anni fa sono stati inglobati nel territorio della capitale Dušanbe si è concluso il periodo di permesso di mantenimento degli animali da cortile. Da ora dovranno dunque essere evacuate e traferite galline, vacche, pecore e altri esemplari, col rischio di non avere più alcuna entrata familiare, non essendo stati proposti lavori alternativi ai piccoli allevatori.