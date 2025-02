Oggi, festa della Presentazione al Tempio, Bergoglio ha espresso vicinanza ai vescovi "nell’incoraggiare le giovani coppie a non avere timore a mettere al mondo dei figli". Domani in Vaticano il summit internazionale sui diritti dei bambini, presenti leader internazionali anche da Asia e Medio Oriente: "Portare attenzione a questioni urgenti che riguardano la vita dei piccoli". Ribadito il "no" alla guerra: "Distrugge la vita, induce a disprezzarla".

Città del Vaticano (AsiaNews) - Nella festa della Presentazione di Gesù al Tempio - detta popolarmente Candelora - che ricorre oggi, 40 giorni dopo il Santo Natale, papa Francesco si è affacciato alla finestra del Palazzo Apostolico Vaticano per la consueta recita dell’Angelus domenicale. “Mi unisco ai vescovi italiani nell’esprimere riconoscenza alle tante famiglie che accolgono volentieri il dono della vita e nell’incoraggiare le giovani coppie a non avere timore a mettere al mondo dei figli”, ha detto Bergoglio, ricordando la 47esima Giornata per la Vita, che anch’essa ricorre oggi, dal tema “Trasmettere la vita, speranza per il mondo”.

Il pontefice ha quindi salutato il Movimento per la Vita italiano, di cui quest’anno ricorre il 50esimo anniversario dalla formazione. L’associazione - la cui delegazione era presente in una piazza San Pietro colma di fedeli - si propone di “promuovere e di difendere il diritto alla vita e la dignità di ogni uomo, dal concepimento alla morte naturale”.

Papa Francesco ha ricordato il summit internazionale sui diritti dei bambini, intitolato “Amiamoli e proteggiamoli”, che si svolgerà domani in Vaticano. L’evento vedrà la partecipazione di leader e personalità internazionali, tra cui la regina Rania Al Abdullah di Giordania e Megawati Sukarnoputri, quinta presidente dell’Indonesia. Il pontefice aprirà e chiuderà gli interventi. “È una occasione unica per portare al centro dell’attenzione del mondo le questioni più urgenti che riguardano la vita dei piccoli. Vi invito a riunirvi per la preghiera per la buona riuscita”, ha affermato oggi.

“E a proposito del valore primario della vita umana, ribadisco il ‘no' alla guerra, che distrugge”, ha aggiunto papa Francesco. “Distrugge tutto. Distrugge la vita, induce a disprezzarla. E non dimentichiamo che sempre la guerra è una sconfitta”. E subito ha rinnovato l’appello rivolto specialmente ai “governatori di fede cristiana” affinché colgano l’occasione dell’anno giubilare per porre fine alle guerre. “Si metta massimo impegno nei negoziati per porre fine a tutti i conflitti in corso. Preghiamo per la pace nella martoriata Ucraina, in Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sudan, Nord Kivu”, ha detto il Vescovo di Roma.

Prima della recita della preghiera mariana papa Francesco ha commentato il Vangelo del giorno (Lc 2,22-40), in cui si narra della presentazione di Gesù al tempio. Maria e Giuseppe “portano il bambino Gesù al Tempio di Gerusalemme. Secondo la Legge lo presentano nella dimora di Dio, per ricordare che la vita viene dal Signore”, ha spiegato Bergoglio. Lì succede qualcosa che “non era accaduto mai”: i due anziani Anna e Simeone, con “voci commosse”, profetizzano “annunciando il compimento delle attese d’Israele”. “Nella vecchiaia di Simeone e Anna accade la novità che cambia la storia del mondo”, ha aggiunto il papa.

Simeone chiama Gesù in tre “modi bellissimi”: salvezza, luce e segno di contraddizione. Salvezza perché “in Gesù abita tutta la pienezza di Dio”. Luce in quanto “come sole che sorge sul mondo, questo bambino lo riscatterà dalle tenebre del male, del dolore e della morte”, ha detto Francesco. Infine, segno di contraddizione, perché “Gesù rivela il criterio per giudicare tutta la storia e il suo dramma, e anche la vita di ognuno di noi. Questo criterio è l’amore: chi ama vive, chi odia muore”.