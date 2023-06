L'annuncio della Sala stampa vaticana: verrà operato nel primo pomeriggio. Stamattina ha tenuto come di conuseto l'udienza generale con i fedeli in piazza San Pietro. L'intervento reso necessario da occlusioni "ricorrenti, dolorose e ingravescenti”. Il precedente del 2021 e i viaggi in agenda ad agosto confermati proprio in questi giorni.

Città del Vaticano (AsiaNews) – Papa Francesco è nuovamente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico in anestesia generale all’intestino che avverrà già questo pomeriggio. Il pontefice - al termine dell’udienza generale tenuta regolarmente questa mattina in piazza San Pietro, dedicando la sua riflessione alla figura di santa Teresa di Lisieux - si è recato per il ricovero all’ospedale, dove già ieri mattina era stato visitato ambulatorialmente.

"Il Santo Padre - scrive in una nota il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni - nel primo pomeriggio sarà sottoposto in anestesia generale ad un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. L'operazione, concertata nei giorni scorsi dall'equipe medica che assiste il Santo Padre, sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti”. “La degenza presso la struttura sanitaria - si legge ancora nella nota - durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale".

Già nel luglio 2021 papa Francesco era stato sottoposto – sempre al Policlinico Gemelli - a un’operazione per “una stenosi diverticolare sintomatica del colon”. In alcune interviste successive il pontefice stesso aveva parlato di difficoltà legate all’anestesia e per questo, di fronte alla gonalgia al ginocchio, era stato escluso un intervento chirurgico. Nel marzo scorso, poi, era ricoverato nuovamente per qualche giorno nel medesimo ospedale per una crisi respiratoria.

Proprio in questi giorni il Vaticano ha confermato due importanti viaggi apostolici che attendono papa Francesco nei prossimi mesi: ieri è stato diffuso il programma della visita in Portogallo dal 2 al 6 agosto in occasione della Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona, durante la quale è prevista anche una tappa al santuario della Madonna di Fatima. Dal 31 agosto al 4 settembre - come annunciato sabato scorso - il pontefice dovrebbe recarsi in Mongolia, mentre il 23 settembre è atteso a Marsiglia per il terzo incontro dei vescovi del Mediterraneo.