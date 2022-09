Diffuso il messaggio di Francesco in vista della Gmg che nell’agosto 2023 vedrà i giovani cattolici di ogni continente riunirsi in Portogallo per l’incontro con il papa. “In questi tempi così difficili segnati dalla pandemia e dalla guerra, Maria riapre per voi la via della prossimità e dell’incontro”.

Città del Vaticano (AsiaNews) – “Sogno che alla Gmg di Lisbona - con l’aiuto di Dio - ritroveremo insieme la gioia dell’abbraccio fraterno tra i popoli e tra le generazioni, l’abbraccio della riconciliazione e della pace, l’abbraccio di una nuova fraternità missionaria”. Lo scrive papa Francesco ai giovani di tutto il mondo nel suo messaggio per la prossima Giornata mondiale della Gioventù. Il testo - diffuso oggi - guarda a due appuntamenti dei prossimi mesi: la giornata che le diocesi di tutto il mondo celebreranno localmente con i giovani il prossimo 20 novembre, Solennità di Cristo Re, e il grande raduno che vede ogni tre anni confluire in un unico luogo i giovani cattolici di tutti i continenti per l’incontro con il papa, che si terrà nella capitale portoghese dal 1 al 6 agosto 2023.

Per entrambi i momenti Francesco ha voluto proporre lo stesso tema - “Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39) – che rimanda all’immagine evangelica della Madonna che si mette in viaggio per andare a servire la cugina Elisabetta appena appreso dall’angelo che attende anche lei un bambino. “In questi ultimi tempi così difficili, in cui l’umanità, già provata dal trauma della pandemia, è straziata dal dramma della guerra - scrive il pontefice ai giovani - Maria riapre per tutti e in particolare per voi, giovani come lei, la via della prossimità e dell’incontro. Spero, e credo fortemente, che l’esperienza che molti di voi vivranno a Lisbona nell’agosto dell’anno prossimo rappresenterà un nuovo inizio per voi giovani e - con voi - per l’umanità intera”.

Il papa sottolinea, come dopo l’annunciazione la Madonna “avrebbe potuto concentrarsi su sé stessa, sulle preoccupazioni e i timori dovuti alle sua nuova condizione. Invece si fida totalmente di Dio. Pensa piuttosto a Elisabetta. Si alza ed esce alla luce del sole, dove c'è vita e movimento. Malgrado l’annuncio sconvolgente dell’angelo abbia provocato un ‘terremoto’ nei suoi piani, la giovane non si lascia paralizzare, perché dentro di lei c’è Gesù, potenza di risurrezione”. Ed è quanto Francesco chiede anche ai giovani di oggi, invitandoli a mettersi “in movimento, non immobili davanti allo specchio a contemplare la propria immagine o ‘intrappolati’ nelle reti”.

Maria si è lasciata interpellare dal bisogno della sua anziana cugina. “Ha pensato più agli altri che a sé stessa – annota Francesco - e questo ha conferito dinamismo ed entusiasmo alla sua vita. Ognuno di voi può chiedersi: come reagisco di fronte alle necessità che vedo intorno a me? Penso subito a una giustificazione per disimpegnarmi, oppure mi interesso e mi rendo disponibile? Certo, non potete risolvere tutti i problemi del mondo. Ma magari potete iniziare da quelli di chi vi sta più vicino, dalle questioni del vostro territorio”.

La Madonna insegna anche ad agire in fretta, senza indugiare: “È la fretta di chi sa porre i bisogni dell’altro al di sopra dei propri – annota Francesco -. Maria è esempio di giovane che non perde tempo a cercare l’attenzione o il consenso degli altri – come accade quando dipendiamo dai “mi piace” sui social media –, ma si muove per cercare la connessione più genuina, quella che viene dall’incontro, dalla condivisione, dall’amore e dal servizio”.

“Il mio messaggio per voi giovani, il grande messaggio di cui è portatrice la Chiesa è Gesù - continua ancora il pontefice -. Lui stesso, il suo amore infinito per ognuno di noi, la sua salvezza e la vita nuova che ci ha dato. E Maria è il modello di come accogliere questo immenso dono nella nostra vita e comunicarlo agli altri, facendoci a nostra volta portatori di Cristo, portatori del suo amore compassionevole, del suo servizio generoso all’umanità che soffre”.

A questo proposito papa Francesco ricorda come proprio da Lisbona moltissimi giovani missionari sono partiti per “condividere la loro esperienza di Gesù con altri popoli e nazioni”. E come nello stesso Portogallo da Fatima la Madonna “ha lanciato a tutte le generazioni il messaggio potente e stupendo dell’amore di Dio che chiama alla conversione, alla vera libertà”. “Alziamoci in fretta - conclude il pontefice - e come Maria portiamo Gesù dentro di noi per comunicarlo a tutti. In questo bellissimo periodo della vostra vita, andate avanti, non rimandate ciò che lo Spirito può compiere in voi”.