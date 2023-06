Nel messaggio per la Giornata dei nonni che la Chiesa celebrerà quest’anno il 23 luglio a ridosso dell’incontro mondiale di Lisbona, l’invito a un incontro tra generazioni. Ai nonni la richiesta di accompagnare con la preghiera i ragazzi: “Sono il segno che Dio non abbandona il suo popolo”. Domani Francesco verrà dimesso dal Policlinico Gemelli.

Città del Vaticano (AsiaNews) – Un’alleanza tra giovani e anziani, come quella suggellata dall’incontro evangelico di Maria con la cugina Elisabetta, ormai avanti negli anni. È l’orizzonte che papa Francesco indica nel messaggio per la III Giornata mondiale dei nonni, intitolato “Di generazione in generazione la sua misericordia” (Lc 1,50) diffuso oggi dalla Sala stampa vaticana in vista dell’appuntamento che quest’anno la Chiesa celebrerà domenica 23 luglio.

Pochi giorni dopo Francesco sarà a Lisbona per l’incontro mondiale del papa con i giovani, in programma dall’1 al 6 agosto. E proprio la vicinanza tra queste date offre al pontefice l’occasione per riflettere nel messaggio su un tema a lui caro come l’alleanza tra giovani e anziani. Non solo a livello teorico, ma suggerendo anche a entrambi gesti concreti di vicinanza.

“A voi giovani, che vi state preparando a partire per Lisbona o che vivrete la Giornata Mondiale della Gioventù nei vostri luoghi - scrive Francesco - vorrei dire: prima di mettervi in viaggio andate a trovare i vostri nonni, fate una visita a un anziano solo. La sua preghiera vi proteggerà e porterete nel cuore la benedizione di quell’incontro. A voi anziani chiedo di accompagnare con la preghiera i giovani che stanno per celebrare la Gmg. Quei ragazzi sono la risposta di Dio alle vostre richieste, il frutto di quel che avete seminato, il segno che Dio non abbandona il suo popolo, ma sempre lo ringiovanisce con la fantasia dello Spirito Santo”.

“Chi si concentra solo sull’immediato, sui propri vantaggi da conseguire rapidamente e avidamente, sul “tutto e subito”, perde di vista l’agire di Dio - spiega ancora il papa -. Il suo progetto di amore attraversa invece il passato, il presente e il futuro, abbraccia e mette in collegamento le generazioni. È un progetto che va oltre noi stessi, ma nel quale ciascuno di noi è importante, e soprattutto è chiamato ad andare oltre. Per i più giovani si tratta di andare al di là dell’immediato nel quale ci confina la realtà virtuale, la quale spesso distoglie dall’azione concreta; per i più anziani si tratta di non soffermarsi sulle forze che s’indeboliscono e di non rammaricarsi per le occasioni perse. Guardiamo avanti - esorta il pontefice -. Lasciamoci plasmare dalla grazia di Dio che, di generazione in generazione, ci libera dall’immobilismo nell’agire e dai rimpianti del passato”.

Intanto papa Francesco sta concludendo in queste la sua convalescenza al Policlinico Gemelli, dopo l’intervento chirurgico all’intestino a cui è stato sottoposto il 7 giugno. Il decorso procede secondo le previsioni e nella mattinata di domani è previsto che lasci l’ospedale per fare ritorno in Vaticano. Oggi intanto il pontefice si è recato in vista al reparto di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile dove ha incontrato i piccoli degenti che in questi giorni gli avevano fatto giungere il loro affetto attraverso numerose lettere, disegni e messaggi. “Papa Francesco – ha riferito il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni - ha toccato con mano il dolore di questi bambini che portano ogni giorno sulle loro spalle, insieme alle loro mamme ed ai loro papà, la sofferenza della Croce”.