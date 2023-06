Città del Vaticano (AsiaNews) - Il Papa ha approvato oggi la pubblicazione del decreto di riconoscimento delle "virtù eroiche" di sr. Lucia dos Santos (1907-2005), la veggente che insieme a Giacinta e Francisco Marto - già proclamati beati da Giovanni Paolo II - nel 1917 furono testimoni delle apparizioni della Madonna a Fatima, in Portogallo. Si tratta di una tappa del processo di beatificazione per il quale è ancora necessaria l'approvazione di un miracolo attribuito all'intercessione di sr. Lucia.

Il decreto sulle virtù eroiche è stato reso pubblico dopo l'udienza concessa oggi da Francesco al card. Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le Cause dei Santi. Diventa così venerabile Lucia dos Santos, che dopo quell'esperienza straordinaria era divenuta religiosa carmelitana assumendo il nome di sr. Maria Lucia di Gesù e del Cuore Immacolato. Morì il 13 febbraio 2005, all'età di 97 anni, dopo diversi decenni vissuti in clausura nel Carmelo di Coimbra.

Con l’approvazione delle virtù eroiche – commentano in una nota i promotori della beatificazione – “la causa riceve un nuovo impulso. Chiediamo a tutti coloro che si sentono toccati dalla Luce di Gesù, che si riflette nella sua vita, di appellarsi a lei con fede e fiducia, affinché Dio ci conceda il miracolo tanto desiderato”.

La notizia di oggi giunge a pochi giorni dalla visita che Francesco compirà a Fatima il prossimo 5 agosto, nell’ambito del viaggio in Portogallo per la Giornata mondiale della gioventù di Lisbona. A Fatima il pontefice pregherà il Rosario insieme ai giovani ammalati presso la Cappella delle apparizioni del santuario.