Roma (AsiaNews) - Papa Francesco ha trascorso una notte serena al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato ieri pomeriggio per un’infezione respiratoria. Secondo quanto trapelato il pontefice, dopo aver tenuto regolarmente nella mattinata l’udienza generale, ha avvertito una difficoltà a respirare subito dopo pranzo, mentre si trovava nella sua stanza nella Casa Santa Marta. Trasportato all’ospedale è stato sottoposto a una tac che ha dato esito negativo: non si tratterebbe, dunque, di una polmonite, ma di una forte bronchite per la quale è sottoposto a una terapia antibiotica. Va inoltre ricordato che più di sessant’anni fa - quando aveva 21 anni - Bergoglio subì l’asportazione del lobo superiore del polmone destro a causa di tre cisti anche se ha sempre raccontato di non aver mai avuto gravi problemi per questo negli anni successivi.

Nella serata di ieri il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni ha diffuso una nota in cui si spiegava che “nei giorni scorsi papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinico Gemelli per effettuare alcuni controlli medici”. L’esito degli esami “ha evidenziato un’infezione respiratoria (esclusa l'infezione da Covid 19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera. Papa Francesco - concludeva la nota - è toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera”.

Il papa è ricoverato al decimo piano del Policlinico Gemelli, nelle stanze che ospitarono anche Giovanni Paolo II e dove lui stesso ha trascorso la degenza durante l’intervento chirurgico del luglio 2021. L’infezione si è manifestata alla vigilia delle celebrazioni della Settimana Santa che papa Francesco doveva presiedere. Per il momento sono stati annullate solo gli impegni di oggi e di domani, anche se non è escluso che - se la degenza dovesse prolungarsi - nei prossimi giorni venga delegato un cardinale a presiedere i riti in San Pietro. Dal Gemelli, però, questa mattina trapela grande tranquillità: l’agenzia di stampa italiana Ansa, citando fonti vicine dell’ospedale, riferisce che “gli infermieri sono molto ottimisti” e non escludono che possa essere rientrato in Vaticano già per le celebrazioni della domenica delle Palme.