Le altre notizie del giorno: i talebani vogliono trasformare le basi militari straniere in zone economiche. Nuovi test missilistici di Pyongyang. I giapponesi hanno salutato un esemplare di panda che tornerà in Cina. Quasi metà dei cavi del ponte crollato a ottobre nel Gujarat erano corrosi. Esercitazioni militari congiunte tra Russia, Cina e Sudafrica al largo di Durban.

PAPUA NUOVA GUINEA

Alcuni ricercatori, tra cui un professore australiano, sono stati catturati e presi in ostaggio in Papua Nuova Guinea. Il gruppo si trovava sugli altopiani per un viaggio di studio quando è stato sorpreso da uomini armati. Il primo ministro della Papua Nuova Guinea, James Marape, ha detto che le autorità sono in contatto con i rapitori e sperano che gli ostaggi vengano rilasciati "sani e salvi".

AFGHANISTAN

Le autorità talebane hanno annunciato che trasformeranno le ex basi militari straniere in zone economiche speciali. A dirlo ieri è stato il Mullah Abdul Ghani Baradar, ministro per gli Affari economici, aggiungendo che il progetto inizierà dalla capitale Kabul e dalla provincia di Balkh. Secondo gli esperti i talebani hanno un disperato bisogno di aumentare le proprie entrate affinché il loro governo venga riconosciuto come legittimo.

COREA DEL NORD

La Corea del Nord ha dichiarato di aver lanciato un missile balistico Hwasong-15 ieri in risposta alle esercitazioni militari tra gli Stati Uniti e la Corea del Sud. Nel frattempo il leader Kim Joung-un ha guardato una partita di calcio con la figlia, Ju-ae, per celebrare il compleanno di suo padre. Si tratta della sesta apparizione pubblica della figlia di Kim, la prima in un evento non militare.

GIAPPONE

Diversi visitatori ieri si sono recati allo zoo di Ueno, a Tokyo, per salutare un panda femmina molto amato dai cittadini giapponesi prima del suo ritorno in Cina. Xiang Xiang era nata in Giappone nel giugno 2017 da una coppia di panda, Ri Ri e Shin Shin, concessi in prestito dalla Cina. Xiang Xiang verrà trasportata in un centro di allevamento nella provincia di Sichuan, nel sud-ovest della Cina, dove inizierà la ricerca del suo compagno.

SIRIA – ISRAELE

È di almeno 5 morti e 15 feriti il bilancio delle vittime dopo l’attacco aereo di Israele contro Damasco. Il raid ha colpito zone densamente popolate della capitale siriana, causando danni a diverse abitazioni residenziali di civili. "L'attacco di domenica è il più mortale attacco israeliano nella capitale siriana", ha dichiarato Rami Abdel Rahman, capo dell'Osservatorio siriano per i diritti umani. Fonti dell’intelligence hanno riferito che l’obiettivo era un centro logistico gestito dalle Guardie della rivoluzione iraniane, alleate del regime siriano.

INDIA

Quasi la metà dei cavi del ponte Morbi in Gujarat, crollato il 30 ottobre, erano corrosi, ha scoperto una squadra investigativa. Il crollo del ponte sul fiume Machchu, riaperto dopo 7 mesi di lavori di ristrutturazione, aveva provocato la morte di 141 persone. I lavori di ristrutturazione erano stati concessi dal governo a un’azienda del gruppo Oreva senza gara di appalto.

RUSSIA – CINA – SUDAFRICA

Sono iniziate nei giorni scorsi le esercitazioni della marina militare di Russia, Cina e Sudafrica nel bacino dell’Oceano Indiano presso le coste sudafricane vicino al porto di Durban, con il nome di “Mosi”, il “fumo” in lingua swahili, provocando nel Paese molte polemiche, per la rinuncia alla neutralità militare nel contesto della guerra in corso in Ucraina.

MOLDAVIA

Il parlamento di Chişinău ha approvato la composizione del nuovo governo della Moldavia, che verrà guidato da Dorin Rečan, il quale ha affermato che il Paese “non può continuare a basarsi soltanto sugli strumenti della politica estera e sulla neutralità”, e deve attrezzarsi anche per la difesa militare, proclamando con questo la rottura definitiva con Mosca.