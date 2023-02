Le notizie di oggi: Khamenei avrebbe ordinato il trasferimento di 4 miliardi di euro su un contro del figlio in Venezuela; Sri Lanka e India intendono collegare le reti elettriche e rafforzare la partnership commerciale. Tokyo autorizza l’esercito ad abbattere palloni e oggetti volanti non identificati; Filippine e Stati Uniti studiano imponenti esercitazioni militari in chiave anti-cinese. Seoul accoglie due cittadini russi fuggiti dalla mobilitazione voluta da Putin.

MYANMAR

Un famoso pastore protestante è stato incriminato in base alla norma “anti-terrorismo” della giunta militare golpista e rischia fino a 13 anni. Hkalam Samson è imputato in un procedimento aperto nel carcere di Myitkyina (Stato Kachin), in base all’articolo 52 (a) del Codice penale. La “colpa” è aver incontrato e pregato con esponenti del governo democratico in esilio.

IRAN

Il leader supremo iraniano ha ordinato il trasferimento di oltre 4 miliardi di euro su un conto del figlio, in una banca del Venezuela. La denuncia è del fondatore dell’Ahvazi Liberal Party, gruppo che si oppone agli ayatollah. La richiesta all’interno di un documento è firmata dal capo dello staff di Ali Khamenei ed è indirizzata al governatore della Banca centrale Ali Saleh-Abadi.

SRI LANKA - INDIA

Sri Lanka e India intendono collegare le reti elettriche e avviare negoziati per rafforzare la partnership commerciale entro due mesi. È quanto afferma una fonte diplomatica a Colombo, col Paese che cerca soluzioni alla peggior crisi degli ultimi decenni. L’idea è sviluppare le rinnovabili del nord, per trasportare l’energia nel sud dell’India con un collegamento trans-frontaliero.

GIAPPONE

Tokyo autorizza l’esercito ad abbattere palloni e oggetti volanti non identificati, e privi di equipaggio, che invadono lo spazio aereo. Nei giorni scorsi l’ammissione di “forti sospetti” di incursioni da parte di mezzi cinesi, fra cui tre palloni spia dal 2019. Una svolta che segna la fine dell’approccio “pacifista” che vietava l’uso di armi salvo ragioni di difesa da pericolo imminente.

FILIPPINE

Filippine e Stati Uniti intendono effettuare quest’anno le più imponenti esercitazioni militari congiunte dal 2015, in una fase di crescenti tensioni con Pechino nel mar Cinese meridionale. La decisione conferma il miglioramento delle relazioni fra Washington e Manila sotto Marcos e l’interesse comune dei due Paesi a contrastare la politica “aggressiva” del dragone nell’area.

COREA DEL SUD

La Corea del sud ha ammesso nel Paese due dei cinque cittadini russi scappati dalla mobilitazione, fuggiti con un viaggio attraverso la Mongolia e le Filippine, rimasti bloccati per più di quattro mesi nell’aeroporto internazionale di Seul-Incheon. Seoul ha concesso loro lo status di rifugiato negato a un terzo elemento del gruppo, mentre gli ultimi due sono in attesa di una decisione.

RUSSIA - CINA - INDIA

A gennaio la compagnia petrolifera russa Urals ha aumentato le esportazioni di greggio in Cina, arrivando a quota un milione di tonnellate rispetto allo 0,3 di dicembre 2022. Si fa più serrata la concorrenza con l’India, che importa grandi quantità a prezzi scontati. Le compagnie asiatiche temono sempre meno di cadere nelle sanzioni secondarie, ottenendo gli sconti desiderati da Mosca.