Pechino (AsiaNews) – Chen Ruifeng è il nuovo capo dell'Amministrazione statale per gli affari religiosi (Sara). La nomina è arrivata il 24 marzo, come riportato dal sito web del Dipartimento di lavoro del Fronte unito del Partito comunista cinese (Pcc).

Chen sostituisce Cui Maohu, rimosso nei giorni scorsi e sotto indagine per presunte gravi infrazioni disciplinari e di legge: le autorità usano di solito questa espressione per indicare un caso di corruzione.

Il 56enne Chen nasce nella provincia dello Shandong ed entra a far parte del Partito nel 1989. È scelto come vice segretario del Pcc a Wuhan (Hubei) nel 2016, per ottenere un anno dopo la carica di vice sindaco. Nel luglio 2020 è promosso al Comitato permanente dell’ufficio provinciale del Partito nel Qinghai.

La nuova guida della Sara è diventato anche uno dei vice direttori del Dipartimento di lavoro del Fronte unito. In precedenza l’Amministrazione per gli affari religiosi era nota come “Ufficio affari religiosi”, un organismo indipendente sotto l’autorità del Consiglio di Stato (il governo centrale). Nel marzo 2018 è passata sotto il diretto controllo del Pcc, servendo in sostanza da braccio esecutivo del Fronte unito per il controllo delle attività religiose.