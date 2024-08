Il ministero che si occupa della gestione delle calamità ha diffuso i dati riguardo al mese scorso che ha fatto registrare quasi 11 miliardi di dollari di danni per via soprattutto delle alluvioni. Oltre 300 i morti e i dispersi e migliaia le case danneggiate e gli ettari di terreni. L'estate in Cina è stagione di tifoni e temperature elevate, che potrebbero superare i 40 gradi.