di John Ai

Non si hanno notizie di un giovane che si chiama Zhang Sheng e ha esposto alla Peking University frasi in favore della fine del partito unico. Dopo la repressione delle proteste dello scorso anno, nella capitale cinese sono tornati a comparire slogan politici. Scelto lo stesso luogo in cui gli studenti si erano riuniti per chiedere la fine delle politiche zero-Covid.