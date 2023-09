di John Ai

Il nuovo libro di testo contiene i discorsi del presidente cinese, mentre sono scomparsi gli aspetti culturali legati al mondo anglosassone. È la prima volta che ciò accade dalla fine della Rivoluzione culturale, segnando un ritorno al culto della personalità. Inoltre, anche nelle migliori universitò, gli studenti non saranno più obligatori a superare l'esame d'inglese per la laurea. I timori di un isolamento dal resto del mondo.

Pechino (AsiaNews) - La Cina ha iniziato a inserire il pensiero del presidente cinese Xi Jinping anche nei corsi di inglese all’università, dove l'educazione ideologica è obbligatoria e le dottrine politiche occupano gran parte del curriculum scolastico, dopo aver già lanciato all'inizio dell'anno una campagna per bandire dal sistema educativo nazionale il pensiero democratico occidentale. La decisione fa quindi parte dello sforzo delle autorità cinesi di estendere l'ideologia di Xi a tutte le aree dell'istruzione superiore.

Nei giorni scorsi gli studenti cinesi hanno iniziato la loro prima lezione di inglese con una storia che descrive la vita di Xi Jinping nelle campagne del nord-ovest della Cina durante la Rivoluzione culturale. Il nuovo libro di testo, intitolato College English for New Era (新时代大学英语), contiene i discorsi e le osservazioni del leader del Partito comunista cinese, tra cui una serie di provocazioni verso gli Stati Uniti: in un passaggio si dice che gli studenti che hanno ricevuto la loro istruzione negli Stati Uniti non riuscivano a trovare lavoro in Cina a causa dei loro preconcetti occidentali.

Negli ultimi anni le autorità cinesi hanno cominciato a utilizzare l'espressione “nuova era” per definire il periodo dopo il 2013, anno in cui Xi è salito al potere. Una fonte ha detto al Financial Times che la versione più recente del libro, che sarà pubblicata il prossimo anno, includerà la traduzione in inglese del discorso di Xi al 20mo Congresso del Partito Comunista cinese. Secondo un rapporto del quotidiano britannico oltre 300 università in tutta la Cina hanno adottato il nuovo volume per garantire che gli studenti abbiano una “corretta visione del mondo”. Secondo quanto si legge nella prefazione, gli autori mirano a “correggere” la tendenza dei testi precedenti che si concentravano solo sulla cultura del mondo anglosassone.

Il curatore del libro, il professor Shi Jian (石坚), dell’Università del Sichuan, ad aprile aveva sottolineato che la Cina sta combattendo contro gli Stati Uniti non solo una guerra commerciale e una guerra tecnologica, ma anche una guerra ideologica. Shi sostiene che le teorie occidentali non possono spiegare l'esperienza della Cina, per cui si è rivelato necessario integrare l’ideologia nazionale anche nello studio delle lingue straniere. "Raccontare la storia cinese" è anche la richiesta di Xi ai media ufficiali, da propagandare soprattutto nelle sedi di comunicazione internazionale.

Ma è la prima volta che un libro di testo d’inglese contiene le storie e i discorsi del leader supremo del Partito dalla fine della Rivoluzione culturale e secondo i critici la Cina sta così tornando al culto della personalità dei vecchi tempi. Durante l'era di Mao, i libri di testo in inglese erano pieni di slogan politici e gli studenti iniziavano imparando a recitare “Viva il presidente Mao” alla prima lezione. Man mano che lo scambio internazionale diventava più frequente, i libri di testo inglesi si sono concentrati sull'introduzione alla cultura e allo stile di vita occidentali, più utili alla conversazione e alla comunicazione quotidiana.

Inoltre oggi le università, comprese le migliori, non chiedono più agli studenti di superare il test nazionale di inglese come requisito per ottenere la laurea. La scorsa settimana, l'Università di Xi'an Jiaotong ha annunciato le nuove misure aprendo un dibattito online. Secondo alcuni la Cina così facendo si sta isolando dal mondo.

Oltre ai corsi di lingua inglese, un corso sul pensiero di Xi deve essere incorporato in tutte le altre facoltà, comprese le scienze naturali. Il nuovo libro di testo sul pensiero di Xi per gli studenti universitari è stato pubblicato all'inizio di settembre, e il corso, obbligatorio, farà parte dell'esame di ammissione per l’accesso alle lauree magistrali a dicembre.