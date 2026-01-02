CINA

Dall'1 gennaio in Cina è applicata un'imposta del 13% sulle vendite dei contraccettivi, mentre i servizi di assistenza all'infanzia ne sono esenti, nell'ambito degli sforzi per aumentare il tasso di natalità. La riforma del sistema fiscale elimina molte esenzioni in vigore dal 1994, quando la Cina applicava ancora la politica del figlio unico. Di fronte all'invecchiamento della popolazione e al rallentamento dell'economia, Pechino cerca di incoraggiare i giovani cinesi a sposarsi e le coppie ad avere figli.

STATI UNITI - ASIA

Trump ha rinviato di un anno l'aumento dei dazi su articoli di arredamento, ordinando il rinvio poco prima della loro entrata in vigore prevista per l'1 gennaio. Rinviati all'1 gennaio 2027: 30% su alcuni mobili imbottiti e 50% su mobili da cucina e da bagno. A ottobre è entrato in vigore un dazio del 10% sul legname, e un 25% su alcuni mobili. I tassi più elevati avrebbero un impatto sulle importazioni da Paesi come Vietnam e Cina, principali fornitori di mobili importati negli Stati Uniti.

INDIA

Almeno 9 persone sono morte e più di 200 ricoverate a Indore, nel Madhya Pradesh, dopo un'epidemia di diarrea che sarebbe collegata all'acqua potabile contaminata. L'acqua potabile nella zona di Bhagirathpur era stata contaminata a causa di uno sversamento e un'analisi ha confermato la presenza di batteri nelle condutture. Indore è stata nominata la città più pulita dell'India e negli ultimi otto anni è stata in cima alla classifica nazionale della pulizia.

MALAYSIA

La Malaysia ha accolto il 2026 con misure più severe contro l'abbandono dei rifiuti. I festeggiamenti di Capodanno ne hanno visto una riduzione grazie a maggiori sforzi compiuti per mantenere pulito il Paese, comprese misure più severe contro i reati minori di abbandono di rifiuti. Secondo l'azienda di smaltimento rifiuti Alam Flora, sono state raccolte circa 3,2 tonnellate di rifiuti dai tre principali punti caldi di Kuala Lumpur; con un calo dell'11% rispetto all'anno scorso.

ISRAELE - GAZA

Israele ha confermato che 37 agenzie umanitarie (tra cui anche Caritas Gerusalemme e anche Caritas Internationalis) che forniscono aiuti a Gaza non hanno rispettato la scadenza per soddisfare gli “standard di sicurezza e trasparenza” e saranno bandite. Le ong, cui era stato ordinato di divulgare informazioni dettagliate sul proprio personale palestinese, dovranno ora cessare le operazioni entro l'1 marzo. L'Onu avverte che ciò aggraverà la crisi; diverse ong affermano che i requisiti violano il diritto internazionale umanitario e la loro indipendenza.

RUSSIA

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato il decreto sulla mobilitazione al servizio militare urgente non più due volte l’anno, ma per tutto l’anno dal 1° gennaio al 31 dicembre, che interessa 261 mila persone di età tra i 18 e i 30 anni, con l’addestramento nelle caserme e l’invio al fronte nei due periodi precedenti, dal 1° aprile al 15 luglio e del 1° ottobre al 31 dicembre. Nell’anno passato la chiamata autunnale ha riguardato 135 mila persone.

ARMENIA

Il rappresentante armeno della Gallup International Association, Aram Navasardyan, ha comunicato che secondo gli ultimi sondaggi telefonici del 24-27 dicembre il livello della fiducia dei cittadini verso la Chiesa Apostolica armena è due volte superiore a quello verso il governo che si trova con essa in aperto conflitto, il 55,8% ha “piena fiducia”, il 15,6% “si fida abbastanza”, mentre al governo il 17,8% crede in tutto e il 20,8% “solo parzialmente”.