di John Ai

Pechino (AsiaNews) - La Cina ha ampliato l'ambito di applicazione della legge sul controspionaggio per includere qualsiasi questione relativa alla sicurezza dello Stato definita dalle autorità. Si allarga così il potere delle forze dell’ordine di perquisire le persone e sequestrare oggetti. E secondo gli esperti in materie giuridiche questa modifica alla legge potrebbe aumentare i rischi per le imprese e gli individui stranieri presenti in Cina.

L’emendamento, approvato la settimana scorsa dall’Assemblea nazionale del popolo, entrerà in vigore a luglio e consentirà alle autorità di ispezionare i dispositivi digitali di organizzazioni e individui, compresi quindi smartphone e computer. Espandendo la definizione di “spionaggio”, anche le normali attività commerciali, tra cui la raccolta di informazioni sul mercato locale, sui concorrenti e sui partner, potrebbero diventare oggetto di indagine.

Secondo il Wall Street Journal, la legge sarà utile come nuovo strumento per contrastare gli Stati Uniti e i loro alleati, ma rischia di vanificare gli sforzi per rilanciare l'economia e attrarre investimenti stranieri. Chiunque sia accusato di spionaggio in Cina rischia infatti pene severe, persino la pena di morte.

Di recente la polizia cinese ha fatto irruzione nell'ufficio della Bain & Company, una società americana di consulenza manageriale, a Shanghai. La società non ha rilasciato commenti sull’attività delle autorità. Tuttavia secondo il Financial Times la polizia cinese ha visitato più volte l'ufficio dell’azienda, portando via telefoni cellulari e computer ma senza arrestare nessun membro del personale.

A marzo, invece, cinque dipendenti del Mintz Group, una società di due diligence che raccoglie informazioni e indaga sulla conformità alle leggi, sono stati arrestati dalle autorità cinesi. L'ufficio della società in Cina ha chiuso le operazioni dopo gli arresti, avvenuti poco dopo che gli Stati Uniti hanno abbattuto il pallone spia cinese.

Anche Dong Yuyu (董郁玉), redattore e reporter di lunga data del quotidiano cinese Guangming Daily, è stato accusato di spionaggio. Dong lavorava per il giornale ufficiale da oltre 30 anni, scrivendo spesso commenti contro la riforma. È stato fermato dalla polizia mentre pranzava con un diplomatico giapponese a Pechino lo scorso anno. Una lettera aperta firmata da oltre 60 accademici e giornalisti ne ha chiesto il rilascio: "Gli incontri con persone come il signor Dong sono essenziali se la Cina e il resto del mondo vogliono avere relazioni produttive, aperte e stabili", si legge nella lettera.

Il mese scorso anche un dipendente giapponese di Astellas Pharma è stato arrestato per spionaggio mentre si trovava a Pechino. L'incidente ha sconvolto le imprese giapponesi al punto che alcune stanno consigliando ai propri dipendenti di non recarsi in Cina. Il segretario di Gabinetto giapponese, Hirokazu Matsuno, ha esortato Pechino a dare una spiegazione riguardo la legge sul controspionaggio e a garantire la trasparenza dell'applicazione della normativa e del processo giuridico. Almeno 17 cittadini giapponesi sono stati arrestati dalle autorità cinesi per spionaggio a partire dal 2014, anno in cui la normativa è entrata in vigore, ma le autorità cinesi non hanno mai rivelato i dettagli delle accuse.