Peshawar (AsiaNews/Agenzie) - Almeno 32 persone sono morte dopo un attacco suicida in una moschea di Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan. Oltre 145 i feriti, invece, secondo quanto comunicato finora dalle autorità sanitarie. Si tratta del peggior attentato per numero di morti da marzo dell’anno scorso, quando morirono 58 persone e quasi 200 rimasero ferite in un attentato poi rivendicato dallo Stato islamico.

Secondo il funzionario di polizia Sikandar Khan almeno 260 persone si trovavano in moschea per la preghiera di mezzogiorno al momento dell’esplosione, che ha squarciato l’edificio facendo cadere parte del tetto sui fedeli. La moschea si trova all’interno di un complesso in cui sono presenti anche il quartiere generale della provincia del Khyber Pakhtunkhwa e un reparto anti-terrorismo. Il ministro della Difesa pakistano, Khawaja Asif, ha dichiarato che l’attentatore si trovava in prima fila durante la preghiera.

I Tehreek-e Taliban Pakistan (Ttp) sono attivi a Peshawar e nelle zone tribali circostanti, al confine con l’Afghanistan. Il gruppo mira a rovesciare il governo pakistano e imporre la legge islamica, a modello di quanto successo in Afghanistan dopo la presa di potere dei "cugini" talebani ad agosto 2021.

Ci sono stati diversi tentativi di colloqui di pace tra il governo e i Ttp ma sono tutti falliti. Il mese scorso un gruppo di miliziani aveva preso d’assalto un centro anti-terrorismo catturando diversi ostaggi per ottenere in cambio diverse concessioni dalle autorità governative.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso gruppo terrorista, nel 2022 sono stati condotti oltre 360 attacchi, con un aumento del 27% rispetto all’anno precedente. Gli attentati si sono concentrati soprattutto nella provincia del Khyber Pakhtunkhwa e hanno causato oltre 1.000 morti e feriti. Solo a dicembre i Ttp hanno condotto 69 attacchi, uccidendo 87 membri delle forze dell’ordine e ferendone 119.

Gli esperti prevedono che, dopo i falliti colloqui di pace, che hanno dato il tempo al gruppo di riorganizzarsi, il 2023 sarà un anno ancora più violento in termini di attacchi contro le autorità governative.