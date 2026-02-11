CAMBOGIA

Nelle ultime settimane Phnom Penh ha chiuso quasi 200 “scam centers” - i centri per le truffe online - in un giro di vite sulle frodi transnazionali. È il dato reso noto da una fonte governativa, secondo cui nell’ambito della campagna di contrasto avviata alla fine dello scorso anno sono state arrestate 173 persone e deportati 11mila lavoratori. “Vi sono circa 190 luoghi cui abbiamo messo i sigilli” afferma Chhay Sinarith, membro della Commissione contro le truffe online. Restano i dubbi su questa improvvisa svolta su un settore a lungo tollerato dalle autorità cambogiane e i sospetti sulla reale intenzione di colpire chi ne ha tratto maggiormente beneficio.

GAZA - ISRAELE - INDONESIA

Jakarta sta preparando circa 8mila soldati da dispiegare a Gaza, nell’ambito della fase due dell’accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti fra Israele e Hamas alla fine dello scorso anno. Il capo di stato maggiore dell’esercito, gen. Maruli Simanjuntak, riferisce che l’addestramento per i soldati era già iniziato e che si concentrerebbero sui ruoli medici e ingegneristici nella Striscia. L’Indonesia è parte del Consiglio di pace del presidente Donald Trump, annunciato il mese scorso, con mandato del Consiglio di sicurezza Onu di istituire una Forza internazionale di stabilizzazione (Isf).

INDIA

Delhi ha imposto ieri un nuovo limite massimo di tre ore dalla notifica ai giganti dei social media per eliminare i contenuti ritenuti illegali, riducendo ancor più la soglia precedente di 36 ore e lanciando una ulteriore sfida a Meta, YouTube e X. La norma modifica la legge sull’IT del 2021, che aveva già contribuito ad alimentare la tensione fra il governo del premier Narendra Modi e le aziende tecnologiche globali. I nuovi regolamenti entreranno in vigore dal 20 febbraio e rafforzano la posizione dell’India come uno dei regolatori più aggressivi al mondo nei contenuti online.

TAIWAN

Le esportazioni di Taiwan sono aumentate molto più del previsto a gennaio, raggiungendo la crescita su base mensile più elevata degli ultimi 16 anni tra la continua domanda di chip e tecnologia che alimenta le applicazioni di intelligenza artificiale. Le esportazioni hanno mostrato un aumento del 69,9% anno su anno, fissandosi a 65,77 miliardi di dollari. L’escalation delle esportazioni è confermata anche dal 27mo mese consecutivo in cui si registrano guadagni.

EMIRATI ARABI UNITI - ITALIA

Un segno di comunione fra la città del santo di Assisi e il Vicariato apostolico dell’Arabia meridionale: nell’ottavo centenario della morte di San Francesco, i frati minori della Provincia serafica di Umbria e Sardegna hanno donato una pietra della Porziuncola alla Chiesa del Golfo. A ricevere il prezioso dono il vicario mons. Paolo Martinelli durante una conferenza “sulla presenza di san Francesco e del suo carisma nel mondo arabo”. La pietra proviene dal presbiterio della Porziuncola ed è stata conservata dopo i lavori di restauro seguiti al terremoto del 1997, quando il livello del pavimento della cappella è abbassato e diverse pietre conservate come reliquie.

ASIA SUD-EST - CINA

Cina, Laos, Myanmar e Thailandia hanno avviato il 162mo pattugliamento congiunto del Mekong. Tre imbarcazioni battenti della polizia navale di Pechino - n. 53106, 53107 e 53108 - sono partite il 9 febbraio da un molo nello Yunnan (sud-ovest), segnando il lancio ufficiale dell’operazione. Dopo essersi incontrate, le navi delle forze dell’ordine dei quattro Paesi formeranno una flottiglia congiunta per effettuare operazioni coordinate di pattugliamento e contrasto alla criminalità.

RUSSIA - COREA DEL NORD

Lo scorso anno i russi hanno raggiunto il record di visite in Corea del nord, dove si sono recate oltre 10 mila persone, il massimo dal 2010, da quando si è cominciata a tenere questa statistica. Un dato in notevole aumento rispetto al 2024, quando erano 6.649, e solo 1.238 nel 2023, grazie anche ai voli diretti attivati lo scorso anno fra Mosca e Pyongyang. Oltre ai turisti si contano 1.156 viaggi di lavoro, 666 “viaggi privati” e anche per studio nei programmi di scambio, con trasporti di tecnici ed equipaggi di oltre 3mila persone e anche 3.500 viaggi in treno.

ARMENIA - STATI UNITI - IRAN

Le autorità dell’Armenia stanno valutando insieme agli Stati Uniti la possibilità di imporre dazi al 25% sulle operazioni commerciali dei Paesi che hanno scambi con l’Iran, come risulta dall’incontro del premier Nikol Pašinyan col vice-presidente americano J. D. Vance a Erevan. L’obiettivo è di evitare che i dazi sull’Armenia si alzino dal 10 al 25%, ciò che impedirebbe una relazione concorrenziale in un mercato finora molto limitato per gli armeni con gli Usa.