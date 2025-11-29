CAMBOGIA

L’Hiv/Aids ha ucciso circa un migliaio di persone in Cambogia nel 2024, con un calo del 9% rispetto ai 1.100 dell’anno precedente. Lo riferisce il primo ministro Hun Manet, alla vigilia della Giornata mondiale che si celebra domani, aggiungendo che si sono registrate circa 1.200 nuove infezioni da Hiv, con un calo del 20% rispetto ai 1.500 del 2023. Ad oggi vi sono circa 76mila sieropositivi, di cui 71.716 hanno ricevuto farmaci antiretrovirali. Il capo del governo ha poi dichiarato che l’obiettivo è di ridurre le nuove infezioni a poco più di 200 casi e i decessi a meno di 200 all’anno. Entro fine 2025 Phnom Penh mirava a raggiungere gli obiettivi di trattamento dell’HIV di 95-95-95 entro la fine del 2025 secondo l’Autorità nazionale per l’Aids.

SIRIA - ISRAELE

Migliaia di persone in tutta la Siria hanno manifestato ieri per celebrare il primo anniversario dell’operazione militare che ha portato alla caduta del regime di BAshar al-Assad e alla fuga in Russia dell’ex dittatore con la famiglia. I dimostranti hanno voluto mostrare unità e integrità territoriale, nonostante il Paese sia ancora oggi lacerato da divisioni confessionali e obiettivo (anche nei giorni scorsi, con diverse vittime) di attacchi israeliani. Ad Aleppo, dove è partita la rivolta, grandi folle si sono riunite nelle piazze principali, sventolando bandiere e cantando slogan pro-unità e democrazia, condannando agende separatiste. Il presidente ad interim Ahmed al-Sharaa si è congratulato col popolo siriano, invitandolo i cittadini a celebrare la “vittoria”.

CINA

BYD, produttore cinese di vetture con base a Shenzhen, richiamerà con urgenza 88.981 auto ibride plug-in per un potenziale rischio di sicurezza legato alla batteria. I modelli Qin PLUS DM-i interessati sono stati prodotti tra gennaio 2021 e settembre 2023 e “potrebbero avere una potenza limitata” per problemi nei “pacchi batteria” avvenuti durante “il processo di produzione”. In casi estremi, potrebbero non essere in grado di guidare in modalità elettrica pura.

FILIPPINE

La Corte penale internazionale ha stabilito ieri che l’80enne ex presidente filippino Rodrigo Duterte deve restare in carcere, nonostante un appello della difesa che invocava il suo rilascio per motivi di età e di salute. In carica dal 2016 al 2022, l’ex capo dello Stato è alla sbarra all’Aia da marzo per gli omicidi collegati alla guerra alla droga. Egli resterà in cella fino al processo.

HONG KONG

Giornata di lutto oggi a Hong Kong, che piange le 128 vittime dell’enorme rogo in un complesso di appartamenti a grattacieli, con un bilancio destinato ad aumentare con altre 200 che risultano disperse a giorni di distanza dal disastro. Le autorità hanno arrestato 11 persone in relazione al peggior incendio della città in quasi 80 anni, mentre le indagini si concentrano su corruzione e uso di materiali non sicuri durante i lavori di ristrutturazione del complesso di Wang Fuk Court.

BANGLADESH - SINGAPORE

Dodici lavoratori migranti sono stati arrestati in un dormitorio di Woodlands, a Singapore, per sospetti reati legati alla droga. Il Central Narcotics Bureau (Cnb), che ha condotto il raid, ha detto che gli uomini - 11 cittadini del Bangladesh e uno del Myanmar - hanno un’età compresa tra i 23 e i 40 anni. In particolare, su un 34enne del Bangladesh grava anche l’accusa di traffico oltre a quella di consumo di stupefacenti. Il sovrintendente Xanthus Tong, vice comandante della divisione J della Cnb, ha affermato che l’operazione è parte degli sforzi delle forze dell’ordine contro l’abuso e il traffico di droga e di altre attività criminali.

GIAPPONE

Per un tribunale giapponese il divieto in vigore di matrimoni fra persone dello stesso sesso è costituzionale, smentendo sentenze contrarie di altri giudici. L’Alta Corte di Tokyo ha concluso che le attuali disposizioni del diritto civile sono “ragionevoli nelle circostanze attuali”, in contrasto con cinque precedenti sentenze a Sapporo, Tokyo, Nagoya, Osaka e Fukuoka. Il presidente della Corte Ayumi Higashi ha detto che l’attuale sistema matrimoniale è utile per preparare un ambiente per crescere i figli e che è ragionevole interpretare “marito e moglie” come uomo e donna.

RUSSIA - SIRIA

Il ministro dell’Ambiente di Israele, Ze’ev Elkin, nativo di Kharkiv in Ucraina, ha rilasciato un’intervista a Rbk secondo cui la Russia, dopo aver perso il controllo della Siria, si è decisamente indebolita nei rapporti con tutto il Medio Oriente. Mosca, avverte, non sarebbe più in grado di fornire aiuti militari ai gruppi filo-iraniani di Hezbollah e Hamas, prendendo in questo settore le distanze da Teheran, in quanto “non desidera prendere le parti di chi è ormai sconfitto”.

KIRGHIZISTAN

A pochi giorni dalle elezioni parlamentari anticipate in Kirghizistan è stato arrestato Kadyrbek Atambaev, il figlio dell’ex-presidente Almazbek, che stava conducendo una forte campagna denigratoria dell’attuale presidente Sadyr Žaparov. Egli lo accusava di organizzare un “tentativo di colpo di Stato”, in maniera analoga alle precedenti campagne elettorali del 2021 e del 2024, con perquisizioni a tappeto nelle case di molti politici di opposizione.