di Giorgio Licini *

Port Moresby (AsiaNews) - La settimana scorsa il parlamento della Papua Nuova Guinea ha approvato un emendamento costituzionale che trasforma la nazione insulare in uno Stato confessionale. La decisione, a cui la Chiesa cattolica si oppone da mesi, ha ottenuto 80 voti a favore e solo quattro contrari. Il primo ministro James Marape, vicino alla galassia pentecostale, evangelica che ha promosso l’iniziativa, ha espresso soddisfazione. Ma, come spiega in questo commento p. Giorgio Licini - missionario del Pime, già segretario generale della Conferenza episcopale della Papua Nuova Guinea e oggi responsabile delle attività di advocacy della Caritas - la modifica alla Carta fondamentale in realtà non risponde alle domande e alle esigenze della società papuana, ma rischia solo di distogliere l'attenzione dai problemi reali del Paese.

Giovedì 13 marzo 2025, per la prima volta dopo cinquant’anni di indipendenza, una donna membro del parlamento, l’on. Francisca Semoso di North Bougainville, ha presieduto la seduta in qualità di presidente della Camera. Le reazioni sui social media non sono state tutte positive. Sulla base di atteggiamenti e pratiche culturali radicate, per alcuni rimane inaccettabile che una donna sia superiore a “capi” e leader. Tanto più in una Camera dei rappresentanti che ha la forma dell'antica Haus Tambaran del popolo Sepik, un luogo dove solo gli uomini che hanno superato il percorso di iniziazione possono entrare per scopi spirituali e cerimoniali.

Prendetelo, se volete, come un caso estremo o come la reazione emotiva di pochi. Ma rappresenta bene l’attuale crisi che sta attraversando la Papua Nuova Guinea e la ricerca affannosa di un'identità culturale e nazionale. Ci sono tensioni interne e paure esterne.

È evidente che l'attuale tessuto sociale e il sistema di credenze nazionali sono plasmati da tre componenti principali provenienti da tre diverse esperienze storiche, talvolta in contrasto tra loro. La prima è l’eredità ancestrale che ha permeato i villaggi e le valli per 40mila anni o più. A questo ha fatto seguito la colonizzazione politica, accompagnata dall’istruzione e dall’appartenenza religiosa occidentale tra la fine del XIX e il XX secolo. Ora viviamo nell’era della comunicazione istantanea, del pluralismo e della mobilità. La società della Papua Nuova Guinea è lontana dall'armonizzare queste tre esperienze storiche in un nuovo modello sociale accettabile e soddisfacente che aiuti la popolazione a sentirsi radicata e sicura. È vero il contrario, con frammentazione e incertezza a tutti i livelli. Nessuna leadership politica, civile o religiosa sembra ora in grado di fornire unità e integrità al Paese.

A ciò si aggiunge l’isolamento culturale e regionale. Non solo la Papua Nuova Guinea non ha molta importanza per il resto del mondo, ma i suoi vicini vivono secondo principi estranei alla vasta comunità melanesiana. L’Indonesia è fondamentalmente musulmana. L’Australia e la Nuova Zelanda sono liberali e laiche, con differenze di ruolo, profilo di genere e rilevanza sociale tra uomini e donne sempre più ridotte. Se non siamo come i nostri vicini - e non vogliamo essere come loro - cosa siamo? Questa è la domanda di fondo.

Il cosiddetto disegno di legge cristiano pretende di essere la risposta alla crisi di identità nazionale. I pastori protestanti, evangelici e pentecostali, sia delle Chiese tradizionali che dei nuovi gruppi, ritengono che l’armonia e il progresso nazionale si concretizzeranno quando il cristianesimo sarà formalmente ed enfaticamente riconosciuto dalla Costituzione nazionale. A quel punto tutti si riuniranno in unità attorno al nuovo pilastro dell’identità nazionale per sconfiggere la violenza, la corruzione, l’ignoranza e gli interessi personali. Fortemente sostenuti dall’attuale primo ministro, l’on. James Marape, persona profondamente religiosa e rivolta a Dio, appartenente alla Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, gli emendamenti costituzionali del disegno di legge cristiano sarebbero destinati a realizzare la sua visione di rendere la Papua Nuova Guinea la “nazione nera cristiana più ricca del pianeta” (entro “dieci anni”, ha promesso nel 2019 quando ha assunto il potere).

La cultura e il popolo europeo hanno poco da criticare. Per secoli gli abitanti del vecchio continente hanno vissuto in Stati confessionali, pensando che l’alleanza tra trono e altare fosse la migliore forma di organizzazione politica e di coesione sociale. Il re d’Inghilterra è ancora oggi il capo della Chiesa anglicana. Ora ci rendiamo conto che per il trono può aver funzionato. Ma l’altare è stato lasciato piuttosto spoglio e calvo. Le Chiese cristiane in Occidente hanno capito da tempo che una coesistenza critica e indipendente con lo Stato è più efficace e corretta di un matrimonio spurio.

Con la seconda approvazione parlamentare della legge cristiana, l’11 marzo 2025, le Chiese cristiane in Papua Nuova Guinea si sono sottomesse allo Stato e al governo del momento, credendo ingenuamente che i politici (e la società in generale) ora faranno ciò che i pastori dicono quando predicano gli insegnamenti sociali e morali del Vangelo. E da ciò deriveranno pace e prosperità.

Tuttavia, per fare della Papua Nuova Guinea la nazione nera cristiana più ricca del mondo, questo potrebbe non essere sufficiente. Per cominciare, il cristianesimo è di per sé superficiale e frammentato. La leadership locale che ha sostituito i missionari è numericamente limitata, poco istruita, scostante e inadeguata ad affrontare le sfide del mondo moderno in rapida evoluzione. Molti dei parlamentari che hanno votato per la revisione del nome del Paese in “Stato indipendente e cristiano di Papua Nuova Guinea” non mostrano alcun segno di serio coinvolgimento nella Chiesa e nella pratica della fede, né nelle parole, né nei fatti. Gli emendamenti costituzionali, aggiunti qua e là solo per rovinare un bel testo concepito per una forma di Stato diversa - laica e non confessionale - saranno presto dimenticati e il Paese si troverà ancora più disilluso, arrabbiato e affamato a causa dell’aumento del costo della vita e della diminuzione delle opportunità di lavoro.

Per diventare “ricca” la Papua Nuova Guinea può solo prendere dalla cristianità l’onestà personale, l’altruismo e un diffuso senso del bene comune, di cui i politici e la burocrazia sono carenti. Per il resto ha bisogno di istruzione, investimenti e infrastrutture. Tre elementi estremamente lunghi e difficili da realizzare in un Paese costituito da una grande massa di terra, scollegata, scarsamente popolata, dominata da proprietari terrieri locali spesso opportunisti, praticamente impossibile da elettrificare e modernizzare.

Il termine “nero” sembra essere fuori discussione per la Papua Nuova Guinea. I suoi abitanti hanno un’affascinante e intrigante varietà di pelle scura che spesso permette di indovinare correttamente la loro provincia di origine. Ma quanto controllo dell’economia, e di conseguenza del destino nazionale, hanno oggi o avranno in futuro i neri locali? La “pelle” è completamente nera o piuttosto frequentemente bianca occidentale o gialla cinese o marrone indiana? Dare la colpa agli espatriati? Non è una priorità. Senza di loro non ci sarebbero affari, né commercio, né banche. Il giorno della totale indipendenza dall’estero sembra ancora lontano, visto il bassissimo accesso all'istruzione nel Paese, soprattutto a livello terziario, e la mancanza di investimenti e infrastrutture per produrre ricchezza e opportunità di lavoro.

Pensare alla Papua Nuova Guinea come “cristiana” può essere utile da molti punti di vista: per l’identità nazionale in relazione ai nostri vicini, per l’ispirazione morale, per la coesione sociale, ecc. Ma non si può non pensare alle parole di Sant’Ignazio di Antiochia: “È meglio tacere ed essere che dire e non essere”. (Lettera agli Efesini 15,1); “Bisogna non solo chiamarsi cristiani, ma esserlo”. (Lettera ai cristiani di Magnesia 4,1). Questo è l’approccio spirituale genuino e sano al cristianesimo. Gli emendamenti costituzionali, invece, riflettono un’esigenza percepita, anziché la realtà sul campo.

Che la Papua Nuova Guinea diventi la nazione cristiana nera più ricca del pianeta partendo da un PIL pro capite inferiore a 4mila dollari all’anno nel 2019 e che batta le Bermuda (la vera nazione cristiana nera più ricca al mondo), con un PIL pro capite stabile di circa 50mila dollari all’anno (Laveil, 2019) e che lo faccia entro il 2029 è pura retorica. Nessuno dei Paesi del Pacifico con la pelle scura, nemmeno le Figi, rientra nella top ten dei Paesi neri cristiani più ricchi del mondo. C’è da chiedersi che tipo di economisti e pianificatori abbiano assistito il primo ministro James Marape quando si è insediato quasi sei anni fa. E questo avviene quando persino la nozione di “nazione” viene messa in discussione. Le richieste di autonomia fiscale da parte delle province trascurate si moltiplicano. La Regione autonoma di Bougainville ha fissato in maniera informale il 1° settembre 2027 come data dell'indipendenza. Il premier Marape è estremamente titubante sull’indipendenza di Bougainville - sostenuta dal 97,7% della popolazione nel referendum del 2019 -, mentre è stato rapido nell’accogliere l’appello della maggioranza per gli emendamenti costituzionali cristiani.

Non piace pensare che questo sia stato in realtà un atto di disperazione e di illusione. Non lo è stato infatti per molti cristiani veramente convinti e realmente praticanti, compresi i cattolici. Ma che dire delle Chiese protestanti tradizionali, ora costantemente indebolite, forse alla disperata ricerca di un sostegno morale e finanziario da parte del governo; o dei gruppi pentecostali, impregnati di ideologia religiosa e residui di “culto del cargo” [un sistema di credenze basato sull’atteso arrivo di spiriti ancestrali in navi che portano carichi di cibo e altri beni], che falsamente promettono alla gente una genuinità spirituale, una prosperità materiale e un progresso che non arriveranno mai?

Per svilupparsi adeguatamente, il Paese deve trovare un equilibrio tra costumi e valori tradizionali, tecnologia e infrastrutture moderne e valori cristiani fondamentali. Gli obiettivi principali sono promuovere l’onestà, l’integrità e la cooperazione; far progredire un’economia che crei occupazione sostenibile a lungo termine attraverso la fabbricazione di prodotti che la Papua Nuova Guinea attualmente importa; affrontare gli attuali problemi di trasporto, elettricità, acqua e telecomunicazioni, compresa la realizzazione di un settore marittimo pubblico al momento quasi inesistente. Per il resto, tutto lascia pensare che nel 2029 la Papua Nuova Guinea sarà probabilmente più povera, non più ricca, di dieci anni prima.

* missionario del Pime, responsabile advocacy di Caritas Papua Nuova Guinea