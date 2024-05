di Nirmala Carvalho

Mumbai (AsiaNews) – Una visita di due giorni alla scoperta della grande metropoli di Mumbai. È il gesto vissuto a Mumbai in occasione della Giornata mondiale dei bambini da 42 piccole ospiti di Naya Jeevan (Nuova Vita), la casa di accoglienza gestita dalla congregazione delle Helpers of Mary ad Asangaon, nel distretto di Thane, Maharashtra. L’iniziativa è stata promossa p. Magi Murzello, rettore del St Andrew's College di Bandra insieme al team del CACHE, il Centro di studi avanzati in cultura, felicità ed etica.

Da 60 anni Naya Jeevan è un rifugio sicuro per le ragazze minori: “Tutte le caste e i credi sono i benvenuti - spiega ad AsiaNews sr. Flory -. Attualmente c'è solo una bambina cattolica, le altre provengono dalla comunità maggioritaria. Le ragazze studiano nelle scuole vicine e stanno con noi. P. Murzello ha organizzato il viaggio e il soggiorno per questi due giorni presso il St. Andrew’s. Sono tutte ragazze in situazioni difficili: si tratta di un'opportunità unica nella vita per loro, quella di poter vedere il Gateway of India, il Nehru Science Center, il Museo, e compiere tutto il ‘Mumbai Darshan’, il tour della città che comprende circa 60 attrazioni. Abbiamo visitato la Basilica di Nostra Signora del Monte, a Bandra, e ci siamo affidati alla protezione materna di Maria”.

P. Magi spiega di aver organizzato l’evento proprio per vivere anche a Mumbai il 26 maggio lo spirito della Giornata mondiale dei bambini voluta da papa Francesco. “L’obiettivo che portiamo avanti con il CACHE al St. Andrew’s - racconta ad AsiaNews - è quello di offrire speranza e sostegno alle persone che affrontano sfide complicate. È un'avventura che cambia la vita”.