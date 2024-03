di Mathias Hariyadi

La Commissione elettorale indonesiana (Kpu) ha certificato gli esiti del voto del 14 febbraio per il nuovo presidente che entrerà in carica a ottobre. Il tandem vincitore ha conquistato il 58,59% delle preferenze, scongiurando il ballottaggio. L’omaggio al predecessore (ed ex-rivale) Jokowi, definito “un nobile statista” che “ha sostenuto con forza la mia candidatura”.

Jakarta (AsiaNews) - Ringraziamenti di rito a tutto il popolo per aver partecipato al voto e l’invito ai rivali - e ai loro elettori - all’unità, all’impegno comune per il futuro dell’Indonesia. Sono le prime parole del neo-presidente (ed ex ministro della Difesa) Prabowo Subianto, dichiarato ufficialmente vincitore delle elezioni del 14 febbraio scorso, in seguito ai risultati ufficiali pubblicati dalla Commissione elettorale indonesia (Kpu). Un appello che, al momento, sembra però cadere nel vuoto perché i due principali sfidanti Anies Baswedan e Ganjar Pranowo, hanno già annunciato di voler contestare il risultato.

“Ringrazio davvero tutti gli indonesiani che hanno mostrato sostegno a entrambi” ha dichiarato il neo presidente Subianto in seguito alla pubblicazione dei dati ufficiali, facendo riferimento anche al suo vice Gibran Rakabuming Raka, figlio maggiore dell’attuale capo dello Stato. A seguire, egli ha citato il predecessore e presidente uscente Joko “Jokowi” Widodo che definisce “nobile statista”, un tempo “avversario politico” e oggi “un amico” che ha “sostenuto con forza la mia candidatura”.

Subianto si è quindi rivolto alle decine di diplomatici e leader stranieri che gli hanno “pubblicamente espresso” i loro migliori auguri per il nuovo incarico. “Abbiamo avuto - ha concluso il capo dello Stato eletto della terza democrazia al mondo per numero di abitanti - le più grandi elezioni di un giorno al mondo. Un voto che si è articolato senza intoppi e senza alcun incidente violento” sotto gli occhi attenti e vigili di osservatori e comunità internazionale.

Soddisfazione giunge in queste ore anche dal presidente uscente Widodo. Dal West Kalimantan egli ha espresso “forte apprezzamento” per il lavoro della Commissione elettorale indonesiana e il suo “successo” nella diffusione “dei risultati finali” della tornata elettorale.

Subianto e il suo vice presteranno giuramento il prossimo 20 ottobre, alla scadenza del mandato quinquennale di Widodo, il cui primo mandato è iniziato nel 2014 battendo proprio il suo successore, che in un primo momento aveva contestato l’esito del voto. Tuttavia, negli anni si è creato un rapporto di stima, amicizia e collaborazione fra Subianto e lo stesso Widido, che ha deciso di affidare all’ex rivale il ministero della Difesa in segno di unità e alleanza.

Il 72enne ex generale, oggetto di accuse di violazione dei diritti umani per decenni, ha vinto col 58,59% dei voti. Alle elezioni del 14 febbraio ha partecipato l’80% degli aventi diritto su un totale di 205 milioni di persone sparsi su 17mila isole e tre diversi fusi orari. Le preferenze raccolte al primo turno dal duo vincitore hanno superato la quota necessaria per scongiurare un ballottaggio, mentre i due sfidanti Anies Baswedan e Ganjar Pranowo hanno totalizzato il 25% e il 16% delle preferenze. Anticipando le possibili proteste dei sostenitori dei due rivali usciti sconfitti, la polizia ha schierato più di 3mila agenti per pattugliare le vie di Jakarta nelle ore precedenti l’ufficializzazione del voto, Nelle scorse settimane si erano tenute alcune dimostrazioni, alla base delle quali vi erano accuse - peraltro non provate - di brogli diffusi e frode elettorale.