di Nirmala Carvalho

Mumbai (AsiaNews) - Alla vigilia della Pentecoste, il 18 maggio il card. Oswald Gracias ha inaugurato il Pranām Maria (Mount Mary's Exhibition Centre), un museo che mostra i venti misteri del Rosario, attraverso la storia della salvezza, concentrandosi sulla figura di Gesù Cristo, Figlio di Maria. Nello stile della tradizione dei “sacri monti”, il Pranām Maria porta il visitatore dentro un allestimento che riproduce in maniera fedele il tempo della vita di Gesù, con statue a grandezza naturale in abiti appropriati all'epoca, in un centro multilingue pensato dall’arcidiocesi di Mumbai su misura per la cosmopolita capitale finanziaria dell'India.

I visitatori e i pellegrini sono condotti a meditare i misteri Gaudiosi, Luminosi, Dolorosi e Gloriosi della preghiera mariana del Rosario. Per le persone di altre fedi, con le sue informazioni storiche, il Pranām Maria una potente esperienza multimediale di incontro con il Vangelo.

Dopo la recita del Regina Coeli e le Litanie lauretane, il card. Oswald Gracias ha visitato il Centro esprimendo la gioia per questa inaugurazione. “Ricordo – ha detto – quando nel 2008 posammo la prima pietra di questo progetto. Mons. Nereus Rodrigues (allora rettore della basilica di Nostra Signora del Monte a Bandra ndr) aveva il desiderio di far conoscere la storia di Gesù a tante migliaia di persone che vengono a visitare la chiesa durante le feste. Aveva visto una mostra nella cattedrale di Varanasi e ne era rimasto entusiasta. Si recò a Delhi per ottenere i permessi necessari, coinvolgendo anche il governo centrale. Lavorò instancabilmente per questo”.

“Quest'opera - ha aggiunto – non è frutto solo delle mani di tante persone che hanno lavorato duramente per realizzarla, ma è un dono di Dio. Nelle sue 252 statue c’è molta spiritualità, teologia, mistica, che ci ispirano a una preghiera che non fa rumore. È l'intera storia di Gesù che si intreccia con i Misteri in modo molto delicato, ma teologicamente valido e che invoca una risposta spirituale. La Chiesa di Mumbai – ha concluso - è stata in grado di produrre questa preghiera nell’arte e molti ne trarranno beneficio. È un progetto molto significativo per tutti noi”.