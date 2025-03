di Shafique Khokhar

Karachi (AsiaNews) - Il card. Joseph Coutts, arcivescovo emerito di Karachi, ha ricevuto il 23 marzo il Sitara-e-Imtiaz, una delle più alte onorificenze civili del Paese, durante la cerimonia dei Pakistan Civil Awards. Il porporato settantanovenne è stato premiato per il suo eccezionale contributo all'armonia interreligiosa, al benessere sociale e alla comunità cristiana in Pakistan. A conferire questo premio, che è la quarta onorificenza in ordine di importanza in Pakistan, è stato il governatore del Sindh Kamran Khan Tessori.

Coutts – che ha guidato l’arcidiocesi di Karachi dal 2012 al 2021 - è stato uno dei 104 pakistani e stranieri a cui il presidente Asif Ali Zardari ha elargito i riconoscimenti nazionali. "“Sono molto felice - ha dichiarato il porporato a UcaNews -. Tuttavia, non si tratta di nulla di storico. Molte persone, tra cui anche alcune suore, hanno già ricevuto diversi riconoscimenti". Sacerdoti cattolici, attivisti e operatori sociali si sono congratulati con il card. Coutts e hanno elogiato il governo del Sindh per tale onore al cardinale.

Yousaf Benjamin, direttore esecutivo di DIGNITY First e amministratore delegato di CYRIL News, si è congratulato con sua eminenza per questo prestigioso riconoscimento del governo. Ha detto che questo premio è una testimonianza della sua incrollabile dedizione alla promozione dell'armonia interreligiosa e dei suoi instancabili sforzi al servizio della comunità. “La decisione di onorare il cardinale Coutts sottolinea l'importanza di promuovere l'unità e la comprensione tra tutte le comunità”, ha aggiunto.

Aftab Mughal, direttore di Minority Concern Pakistan, ha dichiarato ad AsiaNews: “Per decenni, il cardinale ha lavorato per portare pace e unità tra le comunità minoritarie e maggioritarie. Ha promosso la pace, la giustizia e i diritti delle minoranze nel Paese. È un premio che evidenzia la presenza dei cristiani pakistani in ambiti sociali come l'istruzione di qualità, i servizi sanitari, le opere sociali. Ci auguriamo che questo premio porti un cambiamento positivo nella società e promuova la coesione sociale e l'armonia tra le varie comunità sulla base della cittadinanza piuttosto che della religione”.

Parlando con AsiaNews, Michelle Chaudhry, direttrice della Cecil & Iris Chaudhry Foundation, ha dichiarato: “Ci congratuliamo con il card. Coutts: è certamente un momento di grande orgoglio per la comunità cristiana. È un leader visionario e un ardente sostenitore dell'armonia interreligiosa e della tolleranza: siamo molto lieti che i suoi servizi siano stati riconosciuti dal governo del Pakistan”.

P. Bonnie Mendes ha dichiarato ad AsiaNews: “Il Sitara-e-Imtiaz al card. Coutts era un riconoscimento atteso da tempo. Un'università tedesca gli aveva conferito un prestigioso premio già dieci anni fa. Non ha mai smesso di trasmettere un messaggio positivo sul Paese anche quando i terroristi hanno attaccato luoghi come Shanti Nagar, Sangla Hill, Joseph Colony, la All Saints Church di Peshawar, Jaranwala e Sargodha. Ha sempre elogiato gli uomini e le donne comuni del Pakistan”.