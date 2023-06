Lo hanno annunciato oggi le autorità locali nel tentativo di tranquillizzare l'opinione pubblica. Il Giappone continua a sostenere che le acque della centrale nucleare siano state trattate ma anche Greenpeace di recente ha criticato i piani di Tokyo. Finora la Corea del Sud non ha riscontrato irregolarità nei prodotti ittici serviti a scuola.

Seoul (AsiaNews/Agenzie) - L’Ufficio per l’istruzione della città metropolitana di Seoul condurrà test completi sulle radiazioni sui pasti scolastici per verificare che siano sicuri, mentre l’opinione pubblica continua a esprimere preoccupazione per il piano del Giappone di rilasciare nell’Oceano Pacifico le acque della centrale nucleare di Fukushima Daiichi.

Lo hanno annunciato oggi i funzionari coreani nel tentativo di tranquillizzare le famiglie. Inizialmente l’Ufficio dell’istruzione aveva previsto di condurre test campione ma ha deciso di condurre esami completi quando il piano di rilascio verrà effettivamente attuato, probabilmente entro la fine dell’anno in corso.

Dal 2013 la Corea del Sud ha vietato tutte le importazioni di pesce da otto prefetture giapponesi vicino a Fukushima e ieri il governo ha affermato che il divieto continuerà a rimanere in vigore indipendentemente dalle azioni di Tokyo.

Il Giappone sostiene da tempo che dopo il disastro alla centrale nucleare avvenuto nel 2011 in seguito a un terremoto e uno tsunami, le acque dell’impianto contaminate dalle radiazioni nucleari siano state trattate e possano quindi essere rilasciate nell’Oceano. Greenpeace di recente ha criticato la decisione del governo giapponese ritenendo il rilascio delle acque dannoso per l’ecologia marina.

Il Ministero della sicurezza alimentare e farmaceutica già conduce test sulle radiazioni sul pesce importato, mentre il Servizio nazionale di gestione della qualità dei prodotti della pesca conduce test sui prodotti coreani. Le autorità condurranno da due a tre test aggiuntivi sui prodotti ittici che verranno utilizzati nei pasti scolastici a Seoul. L'Ufficio dell'istruzione ha dichiarato di aver condotto test sul livello di radiazioni in 267 scuole nel 2021 e in 370 scuole nel 2022 e di non aver mai riscontrato irregolarità.