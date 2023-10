di Melani Manel Perera

I leader delle opposizioni sono avanti nelle prime rilevazioni per le presidenziali dello Sri Lanka, con un vantaggio notevole sull’attuale presidente, che all’ultimo convegno dell’UNP ha invitato i membri del suo partito a prepararsi per le elezioni del 2024.

Colombo (AsiaNews) – Un sondaggio sulle prossime elezioni presidenziali nello Sri Lanka ha rivelato che il leader della sinistra Anura Kumara Dissanayake è in testa con il 46% dei consensi, davanti a Sajith Premadasa che arriva al 29% e all’attuale presidente Ranil Wickremesinghe fermo al 17%.

L’indagine è stata condotta dall’Institute for Health Policy (IHP), dallo Sri Lanka Opinion Tracker Survey (SLOTS) e dal Multilevel Regression and Post-stratification (MRP) con 599 interviste condotte nel settembre 2023 per un totale di 13.431 effettuate complessivamente dal 1° ottobre 2021 all'11 ottobre 2023. Il metodo usato garantisce che il campione corrisponda alla totalità della popolazione rispetto a età, sesso, etnia, stato socioeconomico, istruzione, posizione geografica e voto alle elezioni presidenziali del 2019 e generali del 2020.

Il risultati hanno mostrato che il sostegno a Dissanayake tra gli elettori è aumentato del 7% da agosto e, di conseguenza, il gruppo marxista-leninista Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) è in testa alla corsa elettorale.

“Abbiamo combinato interviste a un campione nazionale di adulti, di età pari o superiore a 18 anni, raggiunti tramite la composizione casuale di numeri di cellulare e altri provenienti da un panel nazionale di intervistati precedentemente reclutati tramite una selezione, sempre casuale", ha spiegato l’IHP illustrando la metodologia dell’indagine. Per elaborare statistiche di questa rilevanza, SLOTS è stato finanziato principalmente dal Neelan Tiruchelvam Trust, dall’Istituto nazionale britannico per la ricerca sulla salute e l’assistenza e dall’Asia Foundation nello Sri Lanka.

Nel frattempo, il 21 ottobre, il presidente Ranil Wickremesinghe ha annunciato lo svolgimento delle elezioni presidenziali che si terranno il prossimo anno, seguite dalle elezioni parlamentari e dalle elezioni del consiglio provinciale nel 2025.