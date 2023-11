Le notizie di oggi: preoccupazione per gli ospedali di Gaza accerchiati dall'esercito israeliano. L'Indonesia ha emesso una fatwa per boicottare lo Stato ebraico. In Myanmar i combattimenti hanno interroto gli scambi con la Cina. L'India potrebbe inviare 100mila lavoratori anche a Taiwan. In Russia diminuiscono i fondi per gli invalidi.

CINA – USA

Il presidente americano Joe Biden incontrerà di persona dopo un anno l’omologo cinese Xi Jinping. L’incontro avverrà mercoledì prossimo a San Francisco, ha fatto sapere la Casa Bianca, a margine del summit dell’Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC. Secondo i funzionari statunitensi, i due leader mondiali parleranno di diverse questioni, ma è difficile, dicono gli esperti, immaginare che ci sarà una reale cooperazione tra le parti.

MYANMAR

I combattimenti delle ultime due settimane nello Stato Shan hanno bloccato le strade che collegano il Myanmar con la Cina, generando un blocco nei trasporti e nel trasferimento di liquidità alla giunta golpista. Sui mercati i prezzi di alcuni beni si sono già alzati e allo stesso tempo il regime è impossibilitato a inviare rinforzi. Gli scontri nel frattempo hanno provocato anche lo sfollamento di circa 50mila persone.

GAZA – ISRAELE

L’organizzazione Medici senza frontiere ha segnalato un aumento dei bombardamenti israeliani nei pressi dell’ospedale al-Shifa di Gaza City (al di sotto del quale, secondo le Forze di difesa israeliane, vi sarebbero i tunnel di Hamas) e ha espresso grande preoccupazione per il personale e i pazienti che non possono evacuare. Il dottor Mohammad Abu Mughaiseb, vice coordinatore medico di MSF ha detto l’equipe medica è stata costretta ad abbandonare alcuni bambini, pazienti dell’ospedale pediatrico, a causa dei combattimenti.

INDONESIA

Il Consiglio indonesiano degli Ulema (MUI), il massimo organo clericale islamico del Paese, ieri ha emesso una fatwa in cui chiede il boicottaggio di beni e servizi provenienti da aziende che sostengono Israele in segno di solidarietà con i palestinesi. “La MUI invita ogni musulmano a evitare il più possibile le transazioni e l’uso di prodotti israeliani e di quelli affiliati a Israele, così come coloro che sostengono il colonialismo e il sionismo”, ha detto ai giornalisti Asrorun Niam Sholeh, uno dei membri del Consiglio.

INDIA – TAIWAN

Taiwan potrebbe assumere fino a 100mila lavoratori indiani da impiegare nelle fabbriche, negli allevamenti animali e negli ospedali, hanno detto alcuni funzionari in forma anonima, perché gli accordi - che potrebbero far infuriare la Cina che considera l’isola parte del proprio territorio - non sono ancora definitivi. La popolazione di Taiwan sta affrontando un veloce l’invecchiamento, mentre l’India ha un’ampia disponibilità di lavoratori giovani.

RUSSIA

Le associazioni russe per i genitori degli invalidi hanno rivolto un appello al presidente Vladimir Putin comunicando la diminuzione dei compensi per la riabilitazione dopo un decreto del ministero del lavoro che ha ridotto i sussidi per gli strumenti tecnici di riabilitazione, gettando nel panico moltissime famiglie di giovani resi invalidi dalla guerra.

NAGORNO - KARABAKH

A Khankendi, capitale della regione come viene chiamata dall'Azerbaijan, gli azeri hanno rimosso il monumento sulla piazza centrale all’eroe sovietico armeno Stepan Šaumyan, compagno di Lenin durante la rivoluzione e quindi commissario speciale del nuovo regime per il Caucaso, colpevole di stermini nei confronti degli azeri, in onore del quale la città era stata rinominata Stepanakert.